Пять дорог к туристическим местам отремонтируют в 2023 году на Алтае

Всего в этом году в регионе приведут в порядок более 160 объектов

30 мая 2023, 17:00, ИА Амител

Фото: Минтранс Алтайского края

Пять дорог к туристическим маршрутам отремонтируют в 2023 году в Алтайском крае в рамках проекта "Безопасные качественные дороги".

Как сообщает пресс-служба Минтранса региона, в рамках БКД обновят восемь участков общей протяжённостью 38 км на автомобильных дорогах: Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе; Алейск – Чарышское в Усть-Калманском и Чарышском районах; Бийск – Белокуриха в Смоленском районе; Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе; Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области в Славгородском.

Также работы уже начались на дороге Романово – Завьялово – Баево – Камень-на-Оби в Баевском районе. Там приведут в порядок два участка протяжённостью 6 км. Уже рабочие выполнили фрезерование дорожного полотна, установили временные знаки, а сейчас проводится укладка основания из щебёночно-песчаной смеси, после чего будет выполнена укладка нижнего и верхнего слоёв асфальтобетонного покрытия, нанесена дорожная разметка и установлены знаки. Ремонт данного направления очень важен для гостей и жителей Алтайского края, здесь проходит маршрут до знаменитого солёного озера в селе Завьялово.

"Также в этом году будет отремонтирована трасса Бийск – Белокуриха в Смоленском районе, протяжённость обновляемого участка составит порядка 8 км. Дорожники проведут укладку нового слоя покрытия, укрепят обочины и установят металлические барьерные ограждения. Эта дорога ведёт к городу-курорту федерального значения, где располагаются десятки санаториев, достопримечательностей, ежегодно туда съезжаются тысячи туристов", – говорится в сообщении ведомства.

Также уже в июне начнут делать трассу на солёное озеро Бурлинское, которое в летний период приобретает малиновый окрас. На участке от города Славгорода до села Бурсоль, который входит в состав трассы Змеиногорск – граница Новосибирской области в Славгородском районе, специалисты отремонтируют порядка 4 км. А если у Минтранса края появятся дополнительные средства, то все 10 км.

Наконец, обновят десятикилометровый участок трассы Курья – Колывань – Бугрышиха в Курьинском районе, дорога ведёт на озеро Белое и на гору Синюху, которая считается самой высокой точкой Колыванского хребта северо-западной части Алтайских гор.

А вот в Усть-Калманском и Чарышском районах на трассе Алейск – Чарышское обновят три участка общей протяжённостью порядка 11 км, все они ведут к природным достопримечательностям Чарышского района: водопаду Аврора и Спартак, к горе Колокольня и другим.

Всего в 2023 году в рамках нацпроекта "БКД" в регионе отремонтируют более 160 объектов.