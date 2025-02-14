Пять лет, три кандидата, один мэр. Депутаты выбирают главу администрации Барнаула

Скоро станет известно, кто будет возглавлять краевую столицу в ближайшие пять лет

14 февраля 2025, 09:00, ИА Амител

Заседание БГД / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В эти минуты в Барнаульской городской Думе стартовало заседание, которое определит развитие города на пять лет. Депутаты БГД скоро выберут одного из трех кандидатов, который займет пост мэра. Корреспондент amic.ru находится в зале и в ближайшее время расскажет, кого же народные избранники сочли достойным такой непростой должности.

А борются за нее трое:

действующий градоначальник Вячеслав Франк;

депутат БГД от ЛДПР Алексей Скосырский;

директор Алтайского института экономики Максим Трухин.

В ближайшее время каждый из них представит свою программу развития города. Потом депутаты приступят к голосованию. Побеждает тот, кого выберет большинство. "Единая Россия" (у фракции в гордуме 31 депутат) уже объявила о консолидированной поддержке Вячеслава Франка. Фракция ЛДПР (а в ней кроме Скосырского еще один депутат) будет голосовать за своего однопартийца. Добавим, что у КПРФ три депутата, у "Справедливой России – За правду" и "Новых людей" – по два. Очевидно, что большинство все же за действующего мэра. Но рано раздавать победы, дождемся голосования.