Пять мощных вспышек произошло на Солнце

Они могут спровоцировать магнитные бури

25 декабря 2024, 08:45, ИА Амител

Вспышка на Солнце / Фото создано с помощью нейросети DALL-E

24 декабря на Солнце произошло пять вспышек класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

Первая и самая мощная вспышка произошла в ночь на вторник:

"24 декабря в 03:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18E23) зарегистрирована вспышка M4.7 продолжительностью десять минут", – сказано в сообщении.

Кроме этого, зафиксированы вспышки М1.0 и М4.2, а также две М1.1.

В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делят на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к каждой следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, ее облака могут провоцировать на планете магнитные бури.