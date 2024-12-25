Пять мощных вспышек произошло на Солнце
Они могут спровоцировать магнитные бури
25 декабря 2024, 08:45, ИА Амител
24 декабря на Солнце произошло пять вспышек класса М. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).
Первая и самая мощная вспышка произошла в ночь на вторник:
"24 декабря в 03:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3932 (S18E23) зарегистрирована вспышка M4.7 продолжительностью десять минут", – сказано в сообщении.
Кроме этого, зафиксированы вспышки М1.0 и М4.2, а также две М1.1.
В зависимости от мощности рентгеновского излучения солнечные вспышки делят на пять классов: A, B, C, M и X. При переходе к каждой следующей букве мощность увеличивается в десять раз. Вспышки сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, ее облака могут провоцировать на планете магнитные бури.
12:40:34 25-12-2024
Снова страшилки)))))))))))))) Люди пуганые, ни к чему! А вот цены поле нового года реально уже начинают пугать!
12:45:50 25-12-2024
Гость (12:40:34 25-12-2024) Снова страшилки)))))))))))))) Люди пуганые, ни к чему! А вот... у вас уже прошел? и как там у вас - в будущем?
16:29:00 25-12-2024
А вот и не страшилки. Для пожилых и ослабленных очень актуально.