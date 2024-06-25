Пять пляжей официально открылись для отдыха в Барнауле

Всего по региону функционируют 48 мест для купания

25 июня 2024, 15:16, ИА Амител

Пляж / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На данный момент в Алтайском крае работает 48 пляжей, пять из которых – в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.

В краевой столице гостей готовы встречать пляжи в кемпинг-парке "Природа и человек" и в парк-отеле "Чайка", "Бонус-21", "Пляж" и "Эйлат".

Отмечается, что в 2024 году из-за погодных условий купальный сезон начался позже обычного.

Ознакомиться с полным списком разрешенных и открытых мест для купания можно на сайте ведомства.