Пять пляжей официально открылись для отдыха в Барнауле
Всего по региону функционируют 48 мест для купания
25 июня 2024, 15:16, ИА Амител
Пляж / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
На данный момент в Алтайском крае работает 48 пляжей, пять из которых – в Барнауле. Об этом рассказали в региональном МЧС.
В краевой столице гостей готовы встречать пляжи в кемпинг-парке "Природа и человек" и в парк-отеле "Чайка", "Бонус-21", "Пляж" и "Эйлат".
Отмечается, что в 2024 году из-за погодных условий купальный сезон начался позже обычного.
Ознакомиться с полным списком разрешенных и открытых мест для купания можно на сайте ведомства.
16:40:48 25-06-2024
На самом деле мест для купания на много меньше чем 48 . Например, озеро Большое Яровое 4 пляжа, озеро Колыванское 8 пляжей. Давайте городской пляжем перегородим через каждые 20 метров и тогда в Барнауле и 40 пляжей можно сосчитать. А теперь вопрос к администрации: достаточно ли такое количество пляжей (и с такими ценами) для жителей края? И сколько человек погибает в воде ежегодно? Может надо обратить на это внимание и спасти чьи - то жизни.
19:35:59 25-06-2024
Сколько водоемов столько и мест по-разному подходящих для купания. Все зависит от необходимости этого купания и возможности верно оценить безопасность.
Детям всегда нужно купаться, но обеспечить свою безопасность они ещё не могут не физически, не из-за отсутствия того самого опыта, которого без купания не получить. Огульными запретами не решишь проблему, будьте рядом, если не смогли убедить, помогите понять на практике без ущерба
21:39:09 25-06-2024
Карту рисовать не умеете, жаль. Названия ни о чем нам не говорят.
08:58:15 26-06-2024
Пляжи должны быть доступны всем! Бассейны в городе,которые почему-то имеуют пляжами, не всем подходят по самой простой причине-ДОРОГО! Ладно,зашли, заплатили за двоих от 1000 и выше ,обыск на входе пережили, питание с собой и воду( в большинстве) нельзя. Простите, почему я должна кормить ребенка фаст-фудом? А ничего другого нет. и это то стоит очень немало...
10:18:57 26-06-2024
Это ведь реклама.