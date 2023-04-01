Пять способов, как задобрить домового 1 апреля и обрести удачу на весь год
В День пробуждения домового принято задабривать сущность, чтобы обрести удачу и счастье
01 апреля 2023, 06:26, Анастасия Бичакова
День пробуждения домового отмечают в России 1 апреля. Это славянский праздник, в который наши предки всеми силами пытались задобрить сущность.
Считалось, что дружба с домовым помогает держать дом в порядке и позволяет парам достичь гармонии в семейной жизни.
Как расположить к себе домового и чего он точно не любит – читайте на amic.ru.
Спрячьте ложки и вилки в ящик
На Руси считали, что домовые обожают столовые приборы. Они коллекционируют ложки и вилки, но не всегда из добрых побуждений. Так что их лучше спрятать в ящик.
Если вилка или ложка пропала, то, вероятно, домовой мстит хозяевам. По поверьям, так он намекает, что пора сделать уборку.
Не мусорите и вовремя наводите порядок
Славяне были убеждены, что домовой считает себя самым главным в жилище.
Он не любит, когда в комнатах бардак. Его злят пыль, грязь и разбросанные вещи. Поэтому чтобы своенравный старичок был в хорошем настроении, лучше не мусорить.
Подарите домовому бусинки и монетки
Домовые – любители бусинок и монеток, говорили наши предки. Сложите эти мелочи в отдельную коробку и поставьте в укромное место, чтобы покровителю вашей жилплощади (да, звучит забавно) было комфортно играть с ними.
Также следует сказать, что это подарок для домового. Тогда он наверняка обрадуется, будет добросовестно хранить домашний очаг и семейное счастье.
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