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Пять способов, как задобрить домового 1 апреля и обрести удачу на весь год

В День пробуждения домового принято задабривать сущность, чтобы обрести удачу и счастье

01 апреля 2023, 06:26, Анастасия Бичакова

Кадр из мультфильма "Домовёнок Кузя"
Кадр из мультфильма "Домовёнок Кузя"

День пробуждения домового отмечают в России 1 апреля. Это славянский праздник, в который наши предки всеми силами пытались задобрить сущность.

Считалось, что дружба с домовым помогает держать дом в порядке и позволяет парам достичь гармонии в семейной жизни.

Как расположить к себе домового и чего он точно не любит – читайте на amic.ru.

1

Спрячьте ложки и вилки в ящик

На Руси считали, что домовые обожают столовые приборы. Они коллекционируют ложки и вилки, но не всегда из добрых побуждений. Так что их лучше спрятать в ящик.

Если вилка или ложка пропала, то, вероятно, домовой мстит хозяевам. По поверьям, так он намекает, что пора сделать уборку.

2

Не мусорите и вовремя наводите порядок

Славяне были убеждены, что домовой считает себя самым главным в жилище.

Он не любит, когда в комнатах бардак. Его злят пыль, грязь и разбросанные вещи. Поэтому чтобы своенравный старичок был в хорошем настроении, лучше не мусорить.

3

Подарите домовому бусинки и монетки

Домовые – любители бусинок и монеток, говорили наши предки. Сложите эти мелочи в отдельную коробку и поставьте в укромное место, чтобы покровителю вашей жилплощади (да, звучит забавно) было комфортно играть с ними.

Также следует сказать, что это подарок для домового. Тогда он наверняка обрадуется, будет добросовестно хранить домашний очаг и семейное счастье.

4

Громче разговаривайте

Если верите в домовых, то громче разговаривайте и чётко выражайте свои желания. Они, были убеждены на Руси, откликаются на просьбы о помощи, а также даруют людям удачу.
5

Подкармливайте

Как говорится, кто не любит вкусно поесть... Чтобы домовой не отказывался помочь, можно приберечь для него пару конфет. Их тоже рекомендуют ставить в укромное местечко.

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