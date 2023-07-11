Пятеро детей пострадали при страшном пожаре в российском городе

С огнем боролись 80 человек

11 июля 2023, 09:05, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Смертельный пожар случился в Нижнем Новгороде, сообщили в областном ГУ МЧС.

Инцидент произошел поздним вечером 10 июля в жилом доме на улице Бекетова, 5б. Пройденная огнем площадь составила 80 "квадратов".

В результате один человек погиб, еще шестеро, в том числе пять детей, пострадали. Всего спасены десять жильцов.

Пожар тушили 80 человек с помощью 24 единиц техники.