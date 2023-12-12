Пятеро школьников провалились в яму с кипятком в Ивановской области
Подростков госпитализировали с сильными ожогами
12 декабря 2023, 14:45, ИА Амител
Фото: администрация Южского муниципального района
В городе Южа Ивановской области пять школьников упали в яму с кипятком, сообщили в местной администрации.
Инцидент случился утром 12 декабря в районе улицы Пушкина – здесь провалился грунт на магистральной линии теплоснабжения.
Детей госпитализировали с ожогами разной степени. Угрозы их жизням и здоровью нет, уверяют чиновники.
В произошедшем тем временем разбирается прокуратура.
15:02:51 12-12-2023
А при чём здесь уверения чиновников - надо медиков спрашивать.