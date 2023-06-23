"Пятерочка выручает": покупатели магазина приобрели за год 220 млн овощных консервов
При этом чаще всего они выбирают консервированную продукцию собственных торговых марок "Пятерочки"
23 июня 2023, 10:00, ИА Амител
Торговая сеть "Пятерочка" проанализировала спрос на консервированную продукцию среди покупателей сети и определила их ключевые предпочтения. За год гости магазинов приобрели более 220 млн банок овощных консервов собственных торговых марок "Пятерочки". Это практически 80% от всех продаж в категории овощной консервации.
Традиционными фаворитами у покупателей среди овощных консервов являются:
- горошек (24% в объеме продаж в шт.);
- кукуруза (20%);
- фасоль (14%);
- огурцы (8%);
- томаты (4%).
В основном спрос на такую продукцию растет в преддверии праздников: в декабре перед Новым годом, весной – перед 8 марта и началом поста.
При этом чаще всего покупатели останавливают свой выбор на консервированной продукции собственных торговых марок "Пятерочки".
К примеру, консервной продукции марки Global Village* за период с мая 2022 года по май 2023 года жители России приобрели более 169 млн штук. А за первые пять месяцев текущего года продажи этой продукции выросли на 9% год к году.
Популярнее всего из овощной консервации СТМ оказались:
- зеленый горошек и кукуруза (их приобретено более 95 млн банок);
- маслины и оливки (более 30 млн банок);
- огурцы (18 млн банок).
Помимо классических овощных консервов покупатели выбирают и экзотические варианты. Например, за прошлый год по всей России купили 3, млн банок перца халапеньо Global Village Selection* и имбиря Global Village.
*Global Village ("Глобал Вилладж"); Global Village Selection ("Глобал Вилладж Селекшен").
Комментарии 0