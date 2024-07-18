"Пятерочка" запустила акцию с розыгрышем путевок в Турцию

Рассказываем, как выиграть путешествие за покупки в торговой сети

18 июля 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K3RJB

Турецкая акция от "Пятерочки" / Фото: торговая сеть "Пятерочка"

Торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию, лицом которой стал известный турецкий актер Бурак Озчивит. С 16 июля по 12 августа 2024 года при покупке товаров в любом магазине гости смогут принять участие в розыгрыше пяти семейных путешествий в Турцию и многих других призов.

Шанс улететь на родину пахлавы и рахат-лукума, а также прогуляться по местам съемок любимых сериалов дает акция "Покупайте в "Пятерочке", отдыхайте в Турции". Чтобы выиграть одну из пяти путевок для всей семьи или стать обладателем электровелосипеда, планшета, смартфона, телевизора и других ценных призов, необходимо:

приобрести товары на сумму от 600 рублей в одной из торговых точек;

зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru ;

; чем больше чеков накоплено, тем выше шанс стать победителем розыгрыша;

при покупке товаров-партнеров возможно получить дополнительные подарки.

За каждую покупку при выполнении минимальных условий клиент получает скретч-карту с гарантированными подарками двух типов. Ретейлер дает скидку до 50% на продукцию в магазинах и в приложении "Пятерочка", а также доступ к сервису "Пакет" с перечнем возможностей "X5 Клуба". А партнеры – подписку до одного года на стриминговые сервисы, а также промокоды на сумму 500 рублей от крупнейших маркетплейсов для выгодного шопинга.

Розыгрыши сертификатов на покупку электроники, спортивного инвентаря и аксессуаров для активного отдыха проводятся еженедельно среди всех зарегистрированных чеков. Пять победителей главного приза определят по итогам акции, они отправятся на семейный отдых в Турцию.

"В этот раз мы решили добавить немного восточного колорита. А отдых в Турции – одно из самых желанных направлений для семей с детьми среди россиян. Мы часто стараемся исполнить желания своих гостей, поэтому этим летом дарим возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты по выгодным ценам, но и почувствовать себя киногероем и увидеть места из популярных турецких сериалов своими глазами", – комментирует руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятерочка" Надежда Сидорова.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте .

ООО "Агроторг"

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