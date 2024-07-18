"Пятерочка" запустила акцию с розыгрышем путевок в Турцию
Рассказываем, как выиграть путешествие за покупки в торговой сети
18 июля 2024, 16:00, ИА Амител erid: LjN8K3RJB
Торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию, лицом которой стал известный турецкий актер Бурак Озчивит. С 16 июля по 12 августа 2024 года при покупке товаров в любом магазине гости смогут принять участие в розыгрыше пяти семейных путешествий в Турцию и многих других призов.
Шанс улететь на родину пахлавы и рахат-лукума, а также прогуляться по местам съемок любимых сериалов дает акция "Покупайте в "Пятерочке", отдыхайте в Турции". Чтобы выиграть одну из пяти путевок для всей семьи или стать обладателем электровелосипеда, планшета, смартфона, телевизора и других ценных призов, необходимо:
- приобрести товары на сумму от 600 рублей в одной из торговых точек;
- зарегистрировать чек на сайте actions.5ka.ru;
- чем больше чеков накоплено, тем выше шанс стать победителем розыгрыша;
- при покупке товаров-партнеров возможно получить дополнительные подарки.
За каждую покупку при выполнении минимальных условий клиент получает скретч-карту с гарантированными подарками двух типов. Ретейлер дает скидку до 50% на продукцию в магазинах и в приложении "Пятерочка", а также доступ к сервису "Пакет" с перечнем возможностей "X5 Клуба". А партнеры – подписку до одного года на стриминговые сервисы, а также промокоды на сумму 500 рублей от крупнейших маркетплейсов для выгодного шопинга.
Розыгрыши сертификатов на покупку электроники, спортивного инвентаря и аксессуаров для активного отдыха проводятся еженедельно среди всех зарегистрированных чеков. Пять победителей главного приза определят по итогам акции, они отправятся на семейный отдых в Турцию.
"В этот раз мы решили добавить немного восточного колорита. А отдых в Турции – одно из самых желанных направлений для семей с детьми среди россиян. Мы часто стараемся исполнить желания своих гостей, поэтому этим летом дарим возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты по выгодным ценам, но и почувствовать себя киногероем и увидеть места из популярных турецких сериалов своими глазами", – комментирует руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятерочка" Надежда Сидорова.
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте.
ООО "Агроторг"Реклама
01:38:19 19-07-2024
Ничего не работает у них. Не возможно зарегистрировать чек, просто все виснет, с любого браузера, любого гаджета или компьютера.
08:54:31 19-07-2024
Владимир (01:38:19 19-07-2024) Ничего не работает у них. Не возможно зарегистрировать чек, ... ну расчет был на то что все ломанутся покупать, а вот регистрацию чеков это можно и не пускать))))
15:01:45 19-07-2024
Все это лажа и лохотрон
15:03:54 19-07-2024
Когда вы перестанете покупаться на хзшные акции кому нужна эта Турция"
15:23:49 19-07-2024
Тут к сетям другой подход нужен. Передать им в шефство пару больниц в деревнях. Пусть отремонтируют и содержат за свой счет. А то акции они устраивают...
15:33:48 19-07-2024
Гость (15:23:49 19-07-2024) Тут к сетям другой подход нужен. Передать им в шефство пару ... это ф-ция гос-ва.
каждый должен делать свое дело.
00:42:08 20-07-2024
Не регистрируются чеки
04:23:07 20-07-2024
Это лохотрон. А в такие сети,как магнит и пятерочка стораюсь не ходить - одна химия,ничего почти сьедобного
23:21:09 20-07-2024
Айгуль (04:23:07 20-07-2024) Это лохотрон. А в такие сети,как магнит и пятерочка стораюсь... А в других сетях разве другие продукты продают, других производителей? И даже , если других, то в них так же полно химии, пальмового масла и всяких добавок. Не стройте себе иллюзий об натуральных продуктах. Они остались в прошлом, в СССР.
14:03:08 29-07-2024
Что за фигня??? за каждую "подарочную" карту берут 55 рублей!!! Сегодня совершенно случайно обнаружила мобильном приложении в истории покупок - каждая покупка +55, +110, + 165 рублей!!!
Они вообще обнаглели??? На кассе эти бесполезные бумажки ПРОДАЮТ!
Это уже массовый обман! Вот уж прям вспомнишь Остапа Бендера с его способами честного отъема денег...