"Пятерочка" запустила летнюю акцию с призами за каждые 600 рублей в чеке
Можно получить скидки, промокоды и подарки
19 июля 2023, 16:46, ИА Амител LjN8KUXNZ
Торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию, по которой покупатели могут получить скретч-карты с подарками и принять участие в розыгрыше 1 000 карт на покупки в магазинах сети.
Акция проходит во всех магазинах "Пятерочка" до 14 августа 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке гости гарантированно получают скретч-карту на кассе. Под ее защитным слоем можно найти:
- скидки на товары и покупки в "Пятерочке";
- промокод на онлайн-доставку;
- подписку на сервис "Пакет";
- подарки от партнеров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.
Кроме того, каждый гость получит шанс выиграть подарочную карту "Пятерочка" номиналом 4 000 рублей.
Розыгрыши проводятся еженедельно, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.
Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.
ООО "Агроторг"Реклама
08:09:38 20-07-2023
Пятерка превращается в мрашку. Сплошная торговля просрочкой, на полках грязь, с подсобок вонь. Зачуханые, в наколках продавцы. Когда уже нормальные магазины будут, а не это всё?
10:18:30 20-07-2023
Гость (08:09:38 20-07-2023) Пятерка превращается в мрашку. Сплошная торговля просрочкой,... Абсолютно согласна! К тому же, бонусные карты чаще проверять надо: пользовалась 2 года после активации карты, и вдруг оказалась неактивной из-за сбоя в системе этого магазина! БЕСПРЕДЕЛ от безнаказанности и попустительства!!!
17:02:24 20-07-2023
Я уже пыталась поучаствовать в их акции. QR код не читается, потратила время, зарегистрировала чек вручную - написали не нашли чек в системе. Так что не видитесь
21:14:20 20-07-2023
совершила покупку на 1442 рубля 20.07.2023год - никаких скретч -карт не получила.