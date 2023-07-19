"Пятерочка" запустила летнюю акцию с призами за каждые 600 рублей в чеке

Можно получить скидки, промокоды и подарки

19 июля 2023, 16:46, ИА Амител LjN8KUXNZ

"Пятерочка" / Фото: пресс-служба компании

Торговая сеть "Пятерочка" запустила акцию, по которой покупатели могут получить скретч-карты с подарками и принять участие в розыгрыше 1 000 карт на покупки в магазинах сети.

Акция проходит во всех магазинах "Пятерочка" до 14 августа 2023 года. За каждые 600 рублей в одном чеке гости гарантированно получают скретч-карту на кассе. Под ее защитным слоем можно найти:

скидки на товары и покупки в "Пятерочке";

промокод на онлайн-доставку;

подписку на сервис "Пакет";

подарки от партнеров, например, доступ к онлайн-кинотеатру и неограниченному прослушиванию музыки и подкастов.

Кроме того, каждый гость получит шанс выиграть подарочную карту "Пятерочка" номиналом 4 000 рублей.

Розыгрыши проводятся еженедельно, чтобы принять участие, необходимо зарегистрировать свой чек на сумму от 600 рублей на сайте actions.5ka.ru. Статус розыгрыша можно регулярно отслеживать в личном кабинете на сайте акции.

Информацию об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте. В акции не участвует алкогольная и табачная продукция.

ООО "Агроторг"

Реклама