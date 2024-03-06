Пятерых человек спасли при пожаре в девятиэтажке в Бийске

Пострадала женщина

06 марта 2024, 09:38, ИА Амител

Фото с места пожара / МЧС Алтайского края

Пожар произошел в одной из квартир девятиэтажного дома по улице Декабристов в Бийске, сообщили в МЧС Алтайского края.

Из задымленного подъезда пожарные спасли пятерых человек, еще десять жильцов выбрались на свежий воздух самостоятельно.

Пострадала на пожаре 57-летняя женщина – она отравилась угарным газом.

Площадь возгорания составила пять квадратных метров. На месте работали девять человек, две автоцистерны и автолестница.

Причину случившегося выясняют.