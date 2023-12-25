Пятнадцать человек отравились в заринском кафе

Прокуратура начала проверку

25 декабря 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Пятнадцать жителей Заринска, включая троих детей, обратились в больницу после посещения местного кафе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

"Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования", – сказано в сообщении.

Представители ведомства отметили, что по факту обращения людей начата проверка. Предполагается, что пострадавших может быть больше.

По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг.