Пятнадцать человек отравились в заринском кафе
Прокуратура начала проверку
25 декабря 2023, 07:15, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Пятнадцать жителей Заринска, включая троих детей, обратились в больницу после посещения местного кафе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
"Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования", – сказано в сообщении.
Представители ведомства отметили, что по факту обращения людей начата проверка. Предполагается, что пострадавших может быть больше.
По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа территориальным прокурором проводится проверка соблюдения законодательства в сфере оказания услуг.
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