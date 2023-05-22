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Рабочие начали монтировать один из пролётов моста у Нового рынка

Полностью он будет готов в концу июня

22 мая 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Мост"
Фото: телеграм-канал "Мост"

На мосту у Нового рынка в Барнауле начали монтировать один из пролётов. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".

Накануне сотрудники ООО Барнаульское "ДСУ 4" смонтировали одну из восьми балок, на которых будет стоять будущая часть конструкции. Отмечается, что процесс установки сложный и требует от монтажников ювелирной точности.

"В процессе это выглядит так: сначала два соединённых на земле блока укладываются на одну из опор и временно смонтированную опору, затем уже на высоте к ним присоединяют третий блок болтовыми соединениями и сваркой", – сказано в сообщении.

До конца июня пролёт планируют доделать, после чего здесь начнут устанавливать монолитную проезжую часть.

Барнаул Мост на Новом рынке
Читайте также в сюжете: Ремонт моста на Новом рынке

Комментарии 2

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Гость

11:54:49 22-05-2023

смонтировали одну из восьми балок, на которых будет стоять будущая часть конструкции.------- и что, к ноябрю все успеют?)...

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Алекс

17:40:40 22-05-2023

Конечно успеют. К ноябрю 2025 года всё должны сделать

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