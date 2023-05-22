Рабочие начали монтировать один из пролётов моста у Нового рынка
Полностью он будет готов в концу июня
22 мая 2023, 07:50, ИА Амител
На мосту у Нового рынка в Барнауле начали монтировать один из пролётов. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".
Накануне сотрудники ООО Барнаульское "ДСУ 4" смонтировали одну из восьми балок, на которых будет стоять будущая часть конструкции. Отмечается, что процесс установки сложный и требует от монтажников ювелирной точности.
"В процессе это выглядит так: сначала два соединённых на земле блока укладываются на одну из опор и временно смонтированную опору, затем уже на высоте к ним присоединяют третий блок болтовыми соединениями и сваркой", – сказано в сообщении.
До конца июня пролёт планируют доделать, после чего здесь начнут устанавливать монолитную проезжую часть.
11:54:49 22-05-2023
смонтировали одну из восьми балок, на которых будет стоять будущая часть конструкции.------- и что, к ноябрю все успеют?)...
17:40:40 22-05-2023
Конечно успеют. К ноябрю 2025 года всё должны сделать