Рабочие начали монтировать один из пролётов моста у Нового рынка

Полностью он будет готов в концу июня

22 мая 2023, 07:50, ИА Амител

Фото: телеграм-канал "Мост"





















Фото: телеграм-канал "Мост"

На мосту у Нового рынка в Барнауле начали монтировать один из пролётов. Об этом сообщает телеграм-канал "Мост".

Накануне сотрудники ООО Барнаульское "ДСУ 4" смонтировали одну из восьми балок, на которых будет стоять будущая часть конструкции. Отмечается, что процесс установки сложный и требует от монтажников ювелирной точности.

"В процессе это выглядит так: сначала два соединённых на земле блока укладываются на одну из опор и временно смонтированную опору, затем уже на высоте к ним присоединяют третий блок болтовыми соединениями и сваркой", – сказано в сообщении.

До конца июня пролёт планируют доделать, после чего здесь начнут устанавливать монолитную проезжую часть.