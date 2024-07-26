Рабочие скосят высокую траву и коноплю в Мизюлинской роще в Барнауле

Комитет по благоустройству города дал поручение МБУ "Благоустройство и озеленение"

26 июля 2024, 17:28, ИА Амител

Покос травы газонокосилкой / Фото: МЦУ города Барнаула

Сотрудники МБУ "Благоустройство и озеленение" скосят высокую траву и коноплю, которой заросла Мизюлинская роща в Барнауле. Об этом сообщает МЦУ краевой столицы в Telegram-канале.

Ранее на проблему обратили внимание общественники регионального исполкома Народного фронта. Одна из горожанок рассказала им, что в зоне отдыха за это лето ни разу не работали газонокосильщики.

Судя по опубликованным кадрам, разросшаяся трава местами достигает высоты около 2 м. Картина наблюдается как в центральной, так и в периферийной части зеленой зоны.

"Сообщение попало в Муниципальный центр управления города Барнаула, после чего было передано в комитет по благоустройству. Специалистами комитета соответствующее поручение было дано МБУ "Благоустройство и озеленение". Вчера в Мизюлинской роще были начаты работы по покосу, там они продолжатся в течение нескольких дней", – заявили в МЦУ.