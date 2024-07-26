Рабочие скосят высокую траву и коноплю в Мизюлинской роще в Барнауле
Комитет по благоустройству города дал поручение МБУ "Благоустройство и озеленение"
26 июля 2024, 17:28, ИА Амител
Сотрудники МБУ "Благоустройство и озеленение" скосят высокую траву и коноплю, которой заросла Мизюлинская роща в Барнауле. Об этом сообщает МЦУ краевой столицы в Telegram-канале.
Ранее на проблему обратили внимание общественники регионального исполкома Народного фронта. Одна из горожанок рассказала им, что в зоне отдыха за это лето ни разу не работали газонокосильщики.
Судя по опубликованным кадрам, разросшаяся трава местами достигает высоты около 2 м. Картина наблюдается как в центральной, так и в периферийной части зеленой зоны.
"Сообщение попало в Муниципальный центр управления города Барнаула, после чего было передано в комитет по благоустройству. Специалистами комитета соответствующее поручение было дано МБУ "Благоустройство и озеленение". Вчера в Мизюлинской роще были начаты работы по покосу, там они продолжатся в течение нескольких дней", – заявили в МЦУ.
17:45:09 26-07-2024
Косильщики конопли обнюхаются...
19:33:45 26-07-2024
Коноплю-то зачем !??
Давайте и рощу вырубим!
20:33:47 26-07-2024
Гость (19:33:45 26-07-2024) Коноплю-то зачем !??Давайте и рощу вырубим!... ]
Сносить высушить и сжечь на Октябрьской.
Штоб всем досталось немного счастья. Даром.
20:54:52 26-07-2024
А тётки Мизулины знают что у них всё, везде, коноплёй поросло ?
00:23:26 27-07-2024
А вообще-то весь город в траве, ситуация не выдерживает никакой критики.Что дворы, что окраины(((.
10:56:00 27-07-2024
Светлана (00:23:26 27-07-2024) А вообще-то весь город в траве, ситуация не выдерживает ника... Можно скод пасти?
Вот вам и доход.