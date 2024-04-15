Рабочие устроили массовую драку на стройке в Москве. Видео
Участников конфликта проверяют на соблюдение миграционного законодательства
15 апреля 2024, 07:50, ИА Амител
Около 20 рабочих устроили драку на территории строящегося ЖК "Метроном" на Тагильской улице в Москве. Во время побоища они использовали камни и палки.
Инцидент случился днем 14 апреля. Организаторов конфликта задержали.
Следком сообщил, что возбудил уголовное дело о хулиганстве. Следователи выясняют личности всех причастных и проверяют их на соблюдение миграционного законодательства.
Что именно послужило причиной драки, пока неизвестно.
08:06:22 15-04-2024
Завозите их больше, и не то ещё будет.
09:38:24 15-04-2024
А в Барнауле драки за прием к врачу ничего нет в новостях??? Врачей нет вообще, а те, что платно цену задрали в 2 раза - прием ЛОРа теперь вообще недоступен работнику с зарплатой 20 тыс. ! Хотите дальше выдавать лицензии платным клиникам, продолжайте, будет вам в Барнауле забастовки больных под окнами администрации города!
10:30:04 15-04-2024
гость (09:38:24 15-04-2024) А в Барнауле драки за прием к врачу ничего нет в новостях???... Судя по писанине вам не к лору. Тут про "французов" пишут.
11:45:18 15-04-2024
Гость (10:30:04 15-04-2024) Судя по писанине вам не к лору. Тут про "французов" пишут.... А вы что тут юморите?Вопрос то серьёзный поднимает комментатор,что творится с медобслуживанием?Действительно не попадёшь никуда.
11:42:02 15-04-2024
гость (09:38:24 15-04-2024) А в Барнауле драки за прием к врачу ничего нет в новостях???... Смените работу, будьте здоровы
13:22:53 15-04-2024
МатьВаша (11:42:02 15-04-2024) Смените работу, будьте здоровы... А страну сменить не посоветуешь? Советчик
14:29:50 15-04-2024
Я так понял вместо решения наших вопросов, решили каждый день рассказывать про драки мигрантов.