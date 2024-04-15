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Рабочие устроили массовую драку на стройке в Москве. Видео

Участников конфликта проверяют на соблюдение миграционного законодательства

15 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Около 20 рабочих устроили драку на территории строящегося ЖК "Метроном" на Тагильской улице в Москве. Во время побоища они использовали камни и палки.

Инцидент случился днем 14 апреля. Организаторов конфликта задержали.

Следком сообщил, что возбудил уголовное дело о хулиганстве. Следователи выясняют личности всех причастных и проверяют их на соблюдение миграционного законодательства.

Что именно послужило причиной драки, пока неизвестно.

Москва Происшествия

Комментарии 7

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Сергей

08:06:22 15-04-2024

Завозите их больше, и не то ещё будет.

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гость

09:38:24 15-04-2024

А в Барнауле драки за прием к врачу ничего нет в новостях??? Врачей нет вообще, а те, что платно цену задрали в 2 раза - прием ЛОРа теперь вообще недоступен работнику с зарплатой 20 тыс. ! Хотите дальше выдавать лицензии платным клиникам, продолжайте, будет вам в Барнауле забастовки больных под окнами администрации города!

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Гость

10:30:04 15-04-2024

гость (09:38:24 15-04-2024) А в Барнауле драки за прием к врачу ничего нет в новостях???... Судя по писанине вам не к лору. Тут про "французов" пишут.

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Акакий

11:45:18 15-04-2024

Гость (10:30:04 15-04-2024) Судя по писанине вам не к лору. Тут про "французов" пишут.... А вы что тут юморите?Вопрос то серьёзный поднимает комментатор,что творится с медобслуживанием?Действительно не попадёшь никуда.

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МатьВаша

11:42:02 15-04-2024

гость (09:38:24 15-04-2024) А в Барнауле драки за прием к врачу ничего нет в новостях???... Смените работу, будьте здоровы

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Гость

13:22:53 15-04-2024

МатьВаша (11:42:02 15-04-2024) Смените работу, будьте здоровы... А страну сменить не посоветуешь? Советчик

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Гость

14:29:50 15-04-2024

Я так понял вместо решения наших вопросов, решили каждый день рассказывать про драки мигрантов.

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