Рабочие устроили массовую драку на стройке в Москве. Видео

Участников конфликта проверяют на соблюдение миграционного законодательства

15 апреля 2024, 07:50, ИА Амител

Около 20 рабочих устроили драку на территории строящегося ЖК "Метроном" на Тагильской улице в Москве. Во время побоища они использовали камни и палки.

Инцидент случился днем 14 апреля. Организаторов конфликта задержали.

Следком сообщил, что возбудил уголовное дело о хулиганстве. Следователи выясняют личности всех причастных и проверяют их на соблюдение миграционного законодательства.

Что именно послужило причиной драки, пока неизвестно.