Рабочий сельхозпредприятия погиб на работе в Алтайском крае

Мужчину затянуло в зерноочистительную машину

13 ноября 2023, 17:44, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Рабочий погиб на сельхозпредприятии в Алтайском крае. Об этом сообщили в региональном главке СК.

50-летний мужчина в поселке Заветы Ильича проводил ремонт зерноочистительной машины, во время которого его затянуло внутрь оборудования. Машина зацепилась за одежду рабочего.

От полученных травм сотрудник предприятия скончался на месте.

Следователи проводят проверку, устанавливают обстоятельства происшествия и лиц, которые ответственны за технику безопасности.

Предприятие проверяют на нарушение условий охраны труда.