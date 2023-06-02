Рабочий упал с высоты восьмого этажа на маслозаводе в Алтайском крае

Проводится доследственная проверка

02 июня 2023, 17:01, ИА Амител

Фото: altai-krai.sledcom.ru

В Алтайском крае 35-летний рабочий упал с высоты восьмого этажа при сборке металлоконструкции и получил тяжёлые травмы, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл днём 1 июня в помещении ООО "Новоалтайский маслоэкстракционный завод".

"Мужчина получил множественные травмы различной степени тяжести, в том числе открытую черепно-мозговую и переломы. В тяжёлом состоянии он находится в реанимации", – рассказали в ведомстве.

Проводится доследственная проверка. Предстоит установить все обстоятельства произошедшего, а также выявить нарушения в действиях должностных лиц, отвечающих за охрану труда на производстве.