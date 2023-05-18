Рабочую версию игры "Смута" от новосибирских разработчиков нашли случайно

Её обнаружил мужчина на ноутбуке, который он купил с рук

18 мая 2023, 10:45, ИА Амител

Мужчина купил с рук подержанный ноутбук и нашёл на нём рабочую версию игры "Смута" от новосибирских разработчиков. Об этом сообщает Mash Siberia.

Предположительно, эта версия предназначена для инвесторов и разработчиков. Пока она очень сырая, но уже можно увидеть некоторые геймплейные механики: боевую систему и простую версию стелса.

В игре есть полуоткрытый мир, несколько городов. Пока что персонажи озвучены непрофессиональными актёрами.

Ранее сибирский разработчик рассказал подробности о будущей игре, на которую выделили 260 млн рублей.