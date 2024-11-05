Работа есть. Учреждение Барнаула "Автодорстрой" ищет новых сотрудников

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05 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KUeFS

Ремонт дорог / Фото: МБУ "Автодорстрой" г. Барнаула

Муниципальное бюджетное учреждение "Автодорстрой" Барнаула, созданное 15 июля 2015 года после реорганизации дорожных предприятий города, – ключевое звено в обеспечении качества дорог и благоустройства столицы Алтайского края. Предприятие активно развивается и приглашает в команду новых сотрудников, готовых внести вклад в поддержание и улучшение инфраструктуры города.

Чем занимается предприятие?

Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дорог Барнаула. Его сотрудники поддерживают чистоту и порядок на дорогах в любое время года. Летом ремонтируют дороги, ухаживают за обочинами и остановочными павильонами. Зимой – убирают снег и чистят тротуары. Кроме того, специалисты участвуют в противопаводковых мероприятиях, окашивают газоны и выполняют другие работы по благоустройству.

Кого ищут?

МБУ "Автодорстрой" ищет ответственных и трудолюбивых сотрудников на следующие позиции:

водитель;

грузчик, дорожный рабочий;

механик;

прораб;

электрогазосварщик;

слесарь, сантехник;

специалист по кадрам;

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (на асфальтобетонный завод);

рабочий по ремонту зданий (строитель);

варщик асфальтовой массы;

тракторист-машинист (МТЗ 82 / кун, щетка);

машинист автогрейдера;

обходчик водопроводно-канализационной сети.

Что предлагают?

На предприятии ценят сотрудников и предлагают им:

своевременные выплаты зарплаты два раза в месяц;

оплачиваемые медицинские осмотры;

широкий спектр премирования работников;

обучение за счет работодателя;

доплату за ночные смены (40% от оклада);

доплату за вредные условия труда;

доплату за стаж;

доплату за классность и профессиональное мастерство;

комфортные санитарно-бытовые условия;

возможность работать рядом с домом и гарантированно зарабатывать;

служебный транспорт;

оплачиваемый отпуск и выходные.

Как откликнуться на предложение?

Если вы хотите стать частью команды МБУ "Автодорстрой" Барнаула, обращайтесь в отдел кадров по телефонам: +7 (3852) 50-43-61, 50-43-62. Или приходите по адресу: Барнаул, ул. Линейная, 20.

МБУ "Автодорстрой" Барнаула

Адрес: Барнаул, ул. Линейная, 20

Тел: +7 (3852) 50-43-61; 50-43-62

МБУ "АДС" г. Барнаула

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