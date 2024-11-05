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Работа есть. Учреждение Барнаула "Автодорстрой" ищет новых сотрудников

Рассказываем, какие вакансии открыты

05 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KUeFS

Ремонт дорог / Фото: МБУ "Автодорстрой" г. Барнаула
Ремонт дорог / Фото: МБУ "Автодорстрой" г. Барнаула

Муниципальное бюджетное учреждение "Автодорстрой" Барнаула, созданное 15 июля 2015 года после реорганизации дорожных предприятий города, – ключевое звено в обеспечении качества дорог и благоустройства столицы Алтайского края. Предприятие активно развивается и приглашает в команду новых сотрудников, готовых внести вклад в поддержание и улучшение инфраструктуры города.

Чем занимается предприятие?

Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дорог Барнаула. Его сотрудники поддерживают чистоту и порядок на дорогах в любое время года. Летом ремонтируют дороги, ухаживают за обочинами и остановочными павильонами. Зимой – убирают снег и чистят тротуары. Кроме того, специалисты участвуют в противопаводковых мероприятиях, окашивают газоны и выполняют другие работы по благоустройству.

Кого ищут?

МБУ "Автодорстрой" ищет ответственных и трудолюбивых сотрудников на следующие позиции:

  • водитель;
  • грузчик, дорожный рабочий;
  • механик;
  • прораб;
  • электрогазосварщик;
  • слесарь, сантехник;
  • специалист по кадрам;
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (на асфальтобетонный завод);
  • рабочий по ремонту зданий (строитель);
  • варщик асфальтовой массы;
  • тракторист-машинист (МТЗ 82 / кун, щетка);
  • машинист автогрейдера;
  • обходчик водопроводно-канализационной сети.

Что предлагают?

На предприятии ценят сотрудников и предлагают им:

  • своевременные выплаты зарплаты два раза в месяц;
  • оплачиваемые медицинские осмотры;
  • широкий спектр премирования работников;
  • обучение за счет работодателя;
  • доплату за ночные смены (40% от оклада);
  • доплату за вредные условия труда;
  • доплату за стаж;
  • доплату за классность и профессиональное мастерство;
  • комфортные санитарно-бытовые условия;
  • возможность работать рядом с домом и гарантированно зарабатывать;
  • служебный транспорт;
  • оплачиваемый отпуск и выходные.

Как откликнуться на предложение?

Если вы хотите стать частью команды МБУ "Автодорстрой" Барнаула, обращайтесь в отдел кадров по телефонам: +7 (3852) 50-43-61, 50-43-62. Или приходите по адресу: Барнаул, ул. Линейная, 20.

МБУ "Автодорстрой" Барнаула
Адрес: Барнаул, ул. Линейная, 20
Тел: +7 (3852) 50-43-61; 50-43-62

МБУ "АДС" г. Барнаула

Комментарии 8

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Musik

12:16:22 05-11-2024

Что-то изменилось?

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Гость

12:25:22 05-11-2024

А директор вам не нужен?

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Гость

12:53:54 05-11-2024

доплату за ночные смены (40% от оклада);/// оклад сколько, тысячи 3?

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Гость

13:12:46 05-11-2024

туда даже офисные работники требуются - в отдел кадров и секретарь. С какой периодичностью меняются ? Три четыре раза в год!

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Кхм...

16:10:16 05-11-2024

Поищите возле военкоматов и на вокзалах на рейсы Барнаул-Новосибирск.

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Гость

18:55:19 05-11-2024

а что слабо зарплаты озвучить? значит никакие, раз не пишут

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Гость

19:48:45 05-11-2024

Гость (18:55:19 05-11-2024) а что слабо зарплаты озвучить? значит никакие, раз не пишут...
Это может подорвать "доверие к официальной статистике".

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гость

21:07:29 05-11-2024

Наверно такая же большая как у медиков после оптимизации в октябре , средний медицинский персонал стал получать на 25 % меньше, теперь последние уволятся.

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