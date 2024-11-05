Работа есть. Учреждение Барнаула "Автодорстрой" ищет новых сотрудников
Рассказываем, какие вакансии открыты
05 ноября 2024, 12:00, ИА Амител erid: LjN8KUeFS
Муниципальное бюджетное учреждение "Автодорстрой" Барнаула, созданное 15 июля 2015 года после реорганизации дорожных предприятий города, – ключевое звено в обеспечении качества дорог и благоустройства столицы Алтайского края. Предприятие активно развивается и приглашает в команду новых сотрудников, готовых внести вклад в поддержание и улучшение инфраструктуры города.
Чем занимается предприятие?
Предприятие занимается ремонтом и обслуживанием дорог Барнаула. Его сотрудники поддерживают чистоту и порядок на дорогах в любое время года. Летом ремонтируют дороги, ухаживают за обочинами и остановочными павильонами. Зимой – убирают снег и чистят тротуары. Кроме того, специалисты участвуют в противопаводковых мероприятиях, окашивают газоны и выполняют другие работы по благоустройству.
Кого ищут?
МБУ "Автодорстрой" ищет ответственных и трудолюбивых сотрудников на следующие позиции:
- водитель;
- грузчик, дорожный рабочий;
- механик;
- прораб;
- электрогазосварщик;
- слесарь, сантехник;
- специалист по кадрам;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (на асфальтобетонный завод);
- рабочий по ремонту зданий (строитель);
- варщик асфальтовой массы;
- тракторист-машинист (МТЗ 82 / кун, щетка);
- машинист автогрейдера;
- обходчик водопроводно-канализационной сети.
Что предлагают?
На предприятии ценят сотрудников и предлагают им:
- своевременные выплаты зарплаты два раза в месяц;
- оплачиваемые медицинские осмотры;
- широкий спектр премирования работников;
- обучение за счет работодателя;
- доплату за ночные смены (40% от оклада);
- доплату за вредные условия труда;
- доплату за стаж;
- доплату за классность и профессиональное мастерство;
- комфортные санитарно-бытовые условия;
- возможность работать рядом с домом и гарантированно зарабатывать;
- служебный транспорт;
- оплачиваемый отпуск и выходные.
Как откликнуться на предложение?
Если вы хотите стать частью команды МБУ "Автодорстрой" Барнаула, обращайтесь в отдел кадров по телефонам: +7 (3852) 50-43-61, 50-43-62. Или приходите по адресу: Барнаул, ул. Линейная, 20.
МБУ "Автодорстрой" Барнаула
Адрес: Барнаул, ул. Линейная, 20
Тел: +7 (3852) 50-43-61; 50-43-62
МБУ "АДС" г. БарнаулаРеклама
12:16:22 05-11-2024
Что-то изменилось?
12:25:22 05-11-2024
А директор вам не нужен?
12:53:54 05-11-2024
доплату за ночные смены (40% от оклада);/// оклад сколько, тысячи 3?
13:12:46 05-11-2024
туда даже офисные работники требуются - в отдел кадров и секретарь. С какой периодичностью меняются ? Три четыре раза в год!
16:10:16 05-11-2024
Поищите возле военкоматов и на вокзалах на рейсы Барнаул-Новосибирск.
18:55:19 05-11-2024
а что слабо зарплаты озвучить? значит никакие, раз не пишут
19:48:45 05-11-2024
Гость (18:55:19 05-11-2024) а что слабо зарплаты озвучить? значит никакие, раз не пишут...
Это может подорвать "доверие к официальной статистике".
21:07:29 05-11-2024
Наверно такая же большая как у медиков после оптимизации в октябре , средний медицинский персонал стал получать на 25 % меньше, теперь последние уволятся.