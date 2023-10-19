Работа каждому: где в Барнауле бесплатно пройти обучение на востребованную профессию?
АлтГУ по программе "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" открыл набор на образовательные программы
19 октября 2023, 12:00, ИА Амител
Алтайский государственный университет вот уже несколько лет участвует в программе "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". В рамках программы вуз дает возможность пройти бесплатное обучение гражданам по наиболее востребованным профессиям.
Кто может принять участие в программе?
Бесплатно пройти курсы дополнительного профессионального образования могут граждане следующих категорий:
- работники, находящиеся под риском увольнения;
- молодежь до 35 лет;
- граждане старше 50 лет;
- женщины в декрете;
- ветераны СВО и другие.
Полный список размещен на сайте "Работа России".
На кого можно отучиться?
АлтГУ предлагает более 40 новых программ ДПО.
Например, для педагогов созданы программы:
- "Цифровые инструменты в работе педагога";
- "Педагог дополнительного образования".
В сфере IT* предлагают изучить:
- "Веб-программирование на платформе Lamp*;
- "Основы программирования и разработку веб-приложений";
В сфере туризма:
- "Информационные технологии туристского менеджмента";
- "Администрирование отеля".
Специалистам бьюти-индустрии будут интересны курсы по визажу и художественному дизайну ногтей, дизайнерам – направления "Ландшафтный дизайнер" и "Основы дизайна интерьера".
Этим летом АлтГУ занял четвертое место среди 160 вузов-партнеров федерального оператора нацпроекта "Демография" по темпам реализации программ ДПО.
Как записаться на курсы?
Для записи на одну из программ вам нужно оставить заявку на сайте "Работа в России".
Горячая линия по вопросам обучения работает по телефону +7 (3852) 298-120.
Набор слушателей на образовательные программы по нацпроекту "Демография" продолжится до конца ноября 2023 года.
Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 805м
Тел.: (3852) 298-120
E-mail: udpo@mail.asu.ru
Сайт
Институт гуманитарных наук
Содействие занятости (колледж АГУ)
Центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей*IT ("АйТи"); Lamp ("Ламп").
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