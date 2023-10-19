Работа каждому: где в Барнауле бесплатно пройти обучение на востребованную профессию?

АлтГУ по программе "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" открыл набор на образовательные программы

19 октября 2023, 12:00, ИА Амител

АлтГУ / Фото: пресс-служба вуза

Алтайский государственный университет вот уже несколько лет участвует в программе "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". В рамках программы вуз дает возможность пройти бесплатное обучение гражданам по наиболее востребованным профессиям.

Кто может принять участие в программе?

Бесплатно пройти курсы дополнительного профессионального образования могут граждане следующих категорий:

работники, находящиеся под риском увольнения;

молодежь до 35 лет;

граждане старше 50 лет;

женщины в декрете;

ветераны СВО и другие.

Полный список размещен на сайте "Работа России".

На кого можно отучиться?

АлтГУ предлагает более 40 новых программ ДПО.

Например, для педагогов созданы программы:

"Цифровые инструменты в работе педагога";

"Педагог дополнительного образования".

В сфере IT* предлагают изучить:

"Веб-программирование на платформе Lamp*;

"Основы программирования и разработку веб-приложений";

В сфере туризма:

"Информационные технологии туристского менеджмента";

"Администрирование отеля".

Специалистам бьюти-индустрии будут интересны курсы по визажу и художественному дизайну ногтей, дизайнерам – направления "Ландшафтный дизайнер" и "Основы дизайна интерьера".

Этим летом АлтГУ занял четвертое место среди 160 вузов-партнеров федерального оператора нацпроекта "Демография" по темпам реализации программ ДПО.

Как записаться на курсы?

Для записи на одну из программ вам нужно оставить заявку на сайте "Работа в России".

Горячая линия по вопросам обучения работает по телефону +7 (3852) 298-120.

Набор слушателей на образовательные программы по нацпроекту "Демография" продолжится до конца ноября 2023 года.

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 61, каб. 805м

Тел.: (3852) 298-120

E-mail: udpo@mail.asu.ru

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