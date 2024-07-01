Работа вахтой. Компания "Либерти" набирает сотрудников по нескольким вакансиям

И предлагает достойные условия и оплату труда

01 июля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KAj27

Рабочий на стройке / Фото: freepik.com

Хотите найти высокооплачиваемую работу с комфортными условиями труда? Тогда обратите внимание на компанию "Либерти". Вот уже девять лет она успешно трудоустраивает сотрудников по всей стране. География присутствия компании охватывает более 400 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока, поэтому каждый соискатель сможет найти подходящий вариант.

"Либерти" имеет более 20 объектов в строительной, пищевой и производственной отраслях, где уже успешно работают более 15 тысяч сотрудников. Присоединяйтесь и вы. Рассказываем о доступных вакансиях и условиях работы.

Итак, компания "Либерти" приглашает на работу вахтовым методом:

сварщика (заработная плата от 100 000 руб.);

упаковщика (-цу) на птицефабрику (70 000 руб.);

рабочего (-ую) на завод (80 000 руб.);

рабочего на стройку (от 95 000 руб.).

Будущим сотрудникам компания предлагает не только достойную зарплату, но и комфортные условия труда, бесплатное проживание и питание. А также проезд туда и обратно за счет работодателя.

Для получения более подробной информации о вакансиях и условиях работы свяжитесь с Ольгой по телефону +7 983-380-19-23 или через WhatsApp*.

"Либерти"

Адрес: Барнаул, проспект Строителей, 22

Тел.: +7 983-380-19-23

Сайт* WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Либерти"

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