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Работа вахтой. Компания "Либерти" набирает сотрудников по нескольким вакансиям

И предлагает достойные условия и оплату труда

01 июля 2024, 08:00, ИА Амител erid: LjN8KAj27

Рабочий на стройке / Фото: freepik.com
Рабочий на стройке / Фото: freepik.com

Хотите найти высокооплачиваемую работу с комфортными условиями труда? Тогда обратите внимание на компанию "Либерти". Вот уже девять лет она успешно трудоустраивает сотрудников по всей стране. География присутствия компании охватывает более 400 населенных пунктов от Калининграда до Владивостока, поэтому каждый соискатель сможет найти подходящий вариант.

"Либерти" имеет более 20 объектов в строительной, пищевой и производственной отраслях, где уже успешно работают более 15 тысяч сотрудников. Присоединяйтесь и вы. Рассказываем о доступных вакансиях и условиях работы.

Итак, компания "Либерти" приглашает на работу вахтовым методом:

  • сварщика (заработная плата от 100 000 руб.);
  • упаковщика (-цу) на птицефабрику (70 000 руб.);
  • рабочего (-ую) на завод (80 000 руб.);
  • рабочего на стройку (от 95 000 руб.).

Будущим сотрудникам компания предлагает не только достойную зарплату, но и комфортные условия труда, бесплатное проживание и питание. А также проезд туда и обратно за счет работодателя.

Для получения более подробной информации о вакансиях и условиях работы свяжитесь с Ольгой по телефону +7 983-380-19-23 или через WhatsApp*.

"Либерти"
Адрес: Барнаул, проспект Строителей, 22
Тел.: +7 983-380-19-23
Сайт* WhatsApp ("ВотсАп")

ООО "Либерти"

Комментарии 28

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Гость

08:28:10 01-07-2024

После вот таких вот объяв потом удивляемся, почему народ валит с Алтая... Понятно, что большинство работяг безбожно кинут с зарплатой, но все же себя мнят умными, а когда их швыряют, никто об этом не рассказывает... У нас на предприятии правило- "вахтовиков" на работу не брать, они ненадёжны. Зато лояльным "своим" платим даже получше, чем тут написано.

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ыть

14:02:56 01-07-2024

Гость (08:28:10 01-07-2024) После вот таких вот объяв потом удивляемся, почему народ вал... А что за предприятие? Какие вакансии у вас есть?

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Гость

16:00:16 01-07-2024

ыть (14:02:56 01-07-2024) А что за предприятие? Какие вакансии у вас есть?... HH Вам в помощь. Кроме нас, там много хороших работодателей.

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Бартоломео

08:55:55 01-07-2024

"В России резко выросли зарплаты мигрантов
Наибольший рост отмечен у курьеров" - зарплаты подскочили у курьеров — с 90 до 150 тысяч. Причём повышение оплаты труда, скорее всего, продолжится — к концу года мигранты смогут получать до 180 тысяч рублей . И рабочий на завод - (80 000 руб.) ... Круто чО . Хе-хе

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Гость

12:18:31 01-07-2024

Сварщик от 100 000. Ну-ну, нашли где искать. Здесь для свои-то предприятия уже все повыскребли, еще со стороны понабежали. Если только такого сварщика, чтоб без слез на швы не смотреть...

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Гость

13:16:27 01-07-2024

Электромонтажник 170 за вахту 2 месяца, это смех.

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Гость

13:26:50 01-07-2024

у трансконтинентальных корпораций, которые последнее время подминают под себя весь бизнес в мире, давно в планах, и они этого не скрывают, сделать Россию страной вахтовиков! Особенно Сибирь! Публикуя подобные статейки от "партнёров", подумайте на чью мельницу вы льёте воду!?
БРЕМЯ СИБИРИ
«Сибирское проклятье: как коммунистические плановики заморозили Россию» (англ. The Siberian Curse: How Communist Planners Left Russia Out in the Cold) — книга 2003 года сотрудников Брукингского института Фионы Хилл и Клиффорда Гэдди. Авторы утверждают, что вследствие низких температур производство в Сибири неоправданно и затраты на жизнеобеспечение сибирских городов чрезмерно высоки. По мнению авторов, следует переселить значительную часть населения Сибири, которое называется «избыточным», а работы на её землях вести вахтовым методом... ©

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Гость

23:09:03 01-07-2024

Гость (13:26:50 01-07-2024) у трансконтинентальных корпораций, которые последнее время п... Вахта создана для того что бы после признания месторождения убыточным не осталось городов призраков. Для вахтовиков не нужно строить широкую инфраструктуру ( школы, садики и т. д.).

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Максим

13:26:59 01-07-2024

По всей России должны зарплаты не ниже чем на сво быть вот так,а то и выше итак никто не идёт работать!!!

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Гость

14:57:04 01-07-2024

Максим (13:26:59 01-07-2024) По всей России должны зарплаты не ниже чем на сво быть вот т... Максим, ты знаешь, что СВО, только на "передке" получают достойную зарплату в две тысячи долларов, а там, курочка на двое сказала.

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Гость

02:56:16 02-07-2024

Гость (14:57:04 01-07-2024) Максим, ты знаешь, что СВО, только на "передке" получают дос... а ты знаешь передок?

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Гость

13:39:36 01-07-2024

Рассмешил зарплатами. За вахту, это 30 дней работы 100000 рублей. То есть за 15 дней или обычный месяц пятидневки 50000 рублей выходит. Уровень нищеты.

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Гость

13:43:01 01-07-2024

Кругом обманывают как жить людям

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Леонид

17:49:28 01-07-2024

Побежал за билетами пока есть вакансии

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Александр

18:13:13 01-07-2024

Зарплаты смехотворные🤦

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Карина

19:18:55 01-07-2024

Смешные зарплаты... Реально, читаешь и див3 даёшься и это вахтовым методом

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Гость

21:40:56 02-07-2024

Карина (19:18:55 01-07-2024) Смешные зарплаты... Реально, читаешь и див3 даёшься и это ва... На Сахалине и то выше з/п. Я сварщик, получаю 309000 за месяц.

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Гость

20:09:48 01-07-2024

Бедолаги, пусть свои копеечки в кармашек спрячут на мороженое, и не смешат, без чувства юмора, отбитые организмом..

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Алекс

20:59:10 01-07-2024

Зарплаты вы серьезно? Это даже на 200 мин тянет какие 100?вы а чём

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Гость

22:11:58 01-07-2024

Это з/п для мигрантов. Ведь так вы привыкли платить!!! На вахту за 90?). Да большинство лучше будет каждый день ночевать дома, нормально питаться и иметь всё удобства за 60 тыс.

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Гость

22:50:43 01-07-2024

Кругом один обман!!!!!

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Аоекс

23:05:15 01-07-2024

На камчатке на рыбе за 2 месяца 350 000 а руки. Вот это итог. И выходные есть. И пи кормят бесплатно . И зп белая

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Гость

23:08:22 01-07-2024

Аоекс (23:05:15 01-07-2024) На камчатке на рыбе за 2 месяца 350 000 а руки. Вот это итог... Это если с уловом все хорошо будет...

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Гость

01:24:33 02-07-2024

Киньте мне адрес Камчатки

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Таиф

04:15:11 02-07-2024

Ребята не суйтесь вообще туда обман чистой воды, эту контору мы ещё в 2011 годах проходили разговаривал с ребятами кто там работал.. А на вахту ехать работягой только здоровье угробиш там спецы высоко классные нужны нефть сфера, добыча итд. Сам по Матушке нашей Стране откатался работягой, в итоге спины нет денег тоже..

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Гость

10:34:31 02-07-2024

50000 руб если хорошо поискать то и дома такую работу можно найти

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Еся

19:24:20 02-07-2024

Аоекс (23:05:15 01-07-2024) На камчатке на рыбе за 2 месяца 350 000 а руки. Вот это итог... Можно и мне на Камчатку, правда страшновато....но ....деньги нужны очень

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Гость

23:22:27 02-07-2024

Гость (08:28:10 01-07-2024) После вот таких вот объяв потом удивляемся, почему народ вал... Вахта это уже не достойно. Человек лишается всего что ему привычно. Оплата должна быть в двойном размере

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