Работа с человеческим лицом. Страховой Дом ВСК провел на Алтае большой форум

И собрал около сотни страховых агентов

21 ноября 2023, 10:00, ИА Амител erid: LjN8KXFfZ

Форум Страхового Дома ВСК / Фото: Аркадий Самошкин

Цифровизация, так или иначе, вошла во все сферы нашей жизни. Современные технологии берут на себя много функций, которые исполнял человек. Например, если раньше мы оформляли страховку – хоть себя от клеща, хоть своей квартиры от ЧП – через сотрудника банка или страховой компании, то теперь почти все можно сделать онлайн. Но эксперты уверены: с развитием электронных сервисов продолжится развитие и самой профессии. О тенденциях и проблемах страховщики из Алтайского края и других регионов поговорили на недавнем форуме в Барнауле. Его провела крупная компания Страховой Дом ВСК.

Что интересного было на форуме?

Интересным было все, говорят его участники. Представители ВСК рассказали о новых продуктах и сервисах компании, какие возможности и преимущества имеют агенты и в целом о развитии страхового бизнеса. С участниками общались директор Алтайского филиала компании Николай Зюзин, руководитель центра по организации агентских и офисных продаж Анатолий Краснов и продукт-менеджер центра развития продуктов Екатерина Микрюкова.

Игроки рынка обсуждали, как сделать страховой продукт более привлекательным для людей, как достойно конкурировать с банками и другими компаниями, как решить проблемы, усложняющие работу в этой сфере. Да, именно обсуждали, на форуме много дискутировали, особо острые проблемы разбирали буквально по косточкам.

"Нам очень важна обратная связь. У всех была возможность задать любые вопросы и получить ответы. И если мы не могли дать пояснения сразу, то обязательно проработаем тему. Как и конструктивные предложения, а их было немало", – отметила Екатерина Микрюкова в беседе с корреспондентом amic.ru.

Но не только теорией занимались на форуме. Известные российские бизнес-тренеры Алексей Шехматов и Константин Анипченко провели деловую игру для прокачки бизнес-навыков страховых агентов.

Форум Страхового Дома ВСК / Фото: Аркадий Самошкин

Есть ли перспективы у этого рынка?

Перспективы есть, уверен Анатолий Краснов.

"В век цифровизации мы просто обязаны активнее использовать диджитал-инструменты и трансформировать агентскую работу. Она будет меняться, но явно останется. Мы не сомневаемся в том, что рынок будет развиваться. И коллеги могут быть уверены в завтрашнем дне. Страхование – это деятельность с человеческим лицом", – подчеркнул он.

Более того, именно ВСК сейчас занимается возрождением страхового сообщества в регионе. Рынок требует модернизации. Но провести ее можно только сообща, добавил Краснов.

И форум – как раз один из ключевых шагов в этом направлении. Рынок страхования так устроен, что в нем много агентов-частников, которые сотрудничают с одной или несколькими страховыми компаниями, но работают на себя.

"Проблема в том, что агенты мало общаются друг с другом. И форум – это отличная возможность собрать их всех на одной площадке, чтобы они могли познакомиться, поделиться опытом", – отметила представитель омского филиала ВСК Анастасия Белячиц.

И многие действительно пришли на форум не столько за новыми знаниями, сколько за общением. Как друг с другом, так и с руководством компании. Например, страховой агент из Бийска Игорь Кудрявцев и коллега из Барнаула Леонид Мельников в разговоре с amic.ru подчеркнули, как важно быть частью профессионального сообщества.

"Отличный форум. Я приехал, чтобы познакомиться с коллегами. Получил ответы на свои вопросы и отличную мотивацию на развитие", – рассказал Кудрявцев.

Форум Страхового Дома ВСК / Фото: Аркадий Самошкин

О том же говорит и страховой брокер из Барнаула Анна Пономарёва.

"Классное мероприятие, давно не видела такого уровня. Если чаще коммуницировать, то удалось бы снять много вопросов. Такие встречи очень помогают и развитию культуры страхования, которая у нас в стране очень слабая, к сожалению. Причем повышать грамотность надо не только страховых агентов, но и населения. Страхование – это отличная возможность защитить себя, свое здоровье и имущество", – уверена она.

Кстати, не случайно, что форум одним из первых провели именно в Алтайском крае. По словам Анатолия Краснова, в регионе очень развито страхование имущества физлиц.

"Люди здесь понимают важность защиты, часто страхуют свои дома и другое имущество. Запрос на это есть всегда. Также Алтай – это эндемичный регион, так что распространена страховка от укуса клеща и вообще сервисов ДМС. А еще край активно застраивается, а потому развиваются комплексные предложения по ипотечному страхованию", – подытожил эксперт.

И пригласил к сотрудничеству новых агентов из Алтайского края. Работы хватит всем.

САО "ВСК" Алтайский филиал

Барнаул, ул. Гоголя, д. 87

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