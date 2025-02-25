Работал с Собчак и eBay. Эксперт по маркетингу Тарасенко проведет в Барнауле практикум

Рассказываем, как принять участие и что там будет интересного

25 февраля 2025, 15:52, ИА Амител erid: 2W5zFGNdLgp

Роман Тарасенко / Фото: из архива Романа Тарасенко

28 февраля 2025 года в Барнауле состоится уникальное событие для маркетологов и предпринимателей – практикум Романа Тарасенко, признанного эксперта в области маркетинга.

Кто спикер?

Роман Тарасенко не только талантливый стратег, но и человек, чьи услуги выбирают звезды и мировые бренды. Среди его клиентов – Ксения Собчак, Ирина Хакамада, Андрей Малахов, а также такие компании, как Битрикс24, Murad Buildings ("Мурад Билдингс"), Boston Consulting Group ("Бостон Консалтинг Групп"), К+31, Philips ("Филипс"), eBay ("Ебэй") и "Сады Придонья".

Что в программе?

Программа практикума насыщенна и разнообразна. Роман проведет восьмичасовой интенсив, который позволит участникам глубже понять суть современного маркетинга и применить новые знания на практике. В программе:

Основа маркетинга . Почему маркетинг – это не то, что мы привыкли о нем думать. Переосмысление традиционных подходов в продвижении бизнеса.

. Почему маркетинг – это не то, что мы привыкли о нем думать. Переосмысление традиционных подходов в продвижении бизнеса. Коммуникация бренда . Как научиться говорить о своем бизнесе и продуктах так, чтобы это было понятно и интересно для клиентов и партнеров.

. Как научиться говорить о своем бизнесе и продуктах так, чтобы это было понятно и интересно для клиентов и партнеров. Стратегическое планирование . Ключевые элементы маркетинговой стратегии. Из чего состоит маркетинговая стратегия, и какой стратегический вектор заложить в свой бизнес.

. Ключевые элементы маркетинговой стратегии. Из чего состоит маркетинговая стратегия, и какой стратегический вектор заложить в свой бизнес. Понимание клиентов . Кто они и что им действительно нужно.

. Кто они и что им действительно нужно. Стратегии коммуникации . Как выстроить полноценную стратегию маркетинговых коммуникаций с клиентами.

. Как выстроить полноценную стратегию маркетинговых коммуникаций с клиентами. Бренд-стратегия . Формирование добавленной ценности в продукты и услуги.

. Формирование добавленной ценности в продукты и услуги. Планирование маркетинга. Разработка эффективного маркетингового плана.

Максим Якименко, Роман Тарасенко, Алексей Курелёнок / Фото: Владимир Игнатов

Где и во сколько пройдет мероприятие?

Практикум на эксклюзивных условиях организует бизнес-клуб MFS (Man From Siberia/"Ман Фром Сибериа"). Клуб имеет собственную резиденцию в центре Барнаула, а в его рядах уже более 100 предпринимателей из Алтайского края.

Именно в резиденции (г. Барнаул, пр. Социалистический 117а, 4 этаж) и пройдет мероприятие. Собираемся 28 февраля 2025 года с 10:30 до 19:00 (с перерывом на кофе-брейк).

Специальное предложение: используйте промокод AMIC для скидки 3000 рублей на покупку билета. Узнать подробности о мероприятии и купить билет можно на сайте.

Не упустите возможность перенести свой бизнес на новый уровень с помощью Романа Тарасенко. Тем более что пока это единственное мероприятие от эксперта в таком формате в ближайшем году.

Возрастное ограничение 18+

ИП Куреленок А.В., ОГРНИП 324040000004102

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