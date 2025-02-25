Работал с Собчак и eBay. Эксперт по маркетингу Тарасенко проведет в Барнауле практикум
Рассказываем, как принять участие и что там будет интересного
25 февраля 2025, 15:52, ИА Амител erid: 2W5zFGNdLgp
28 февраля 2025 года в Барнауле состоится уникальное событие для маркетологов и предпринимателей – практикум Романа Тарасенко, признанного эксперта в области маркетинга.
Кто спикер?
Роман Тарасенко не только талантливый стратег, но и человек, чьи услуги выбирают звезды и мировые бренды. Среди его клиентов – Ксения Собчак, Ирина Хакамада, Андрей Малахов, а также такие компании, как Битрикс24, Murad Buildings ("Мурад Билдингс"), Boston Consulting Group ("Бостон Консалтинг Групп"), К+31, Philips ("Филипс"), eBay ("Ебэй") и "Сады Придонья".
Что в программе?
Программа практикума насыщенна и разнообразна. Роман проведет восьмичасовой интенсив, который позволит участникам глубже понять суть современного маркетинга и применить новые знания на практике. В программе:
- Основа маркетинга. Почему маркетинг – это не то, что мы привыкли о нем думать. Переосмысление традиционных подходов в продвижении бизнеса.
- Коммуникация бренда. Как научиться говорить о своем бизнесе и продуктах так, чтобы это было понятно и интересно для клиентов и партнеров.
- Стратегическое планирование. Ключевые элементы маркетинговой стратегии. Из чего состоит маркетинговая стратегия, и какой стратегический вектор заложить в свой бизнес.
- Понимание клиентов. Кто они и что им действительно нужно.
- Стратегии коммуникации. Как выстроить полноценную стратегию маркетинговых коммуникаций с клиентами.
- Бренд-стратегия. Формирование добавленной ценности в продукты и услуги.
- Планирование маркетинга. Разработка эффективного маркетингового плана.
Где и во сколько пройдет мероприятие?
Практикум на эксклюзивных условиях организует бизнес-клуб MFS (Man From Siberia/"Ман Фром Сибериа"). Клуб имеет собственную резиденцию в центре Барнаула, а в его рядах уже более 100 предпринимателей из Алтайского края.
Именно в резиденции (г. Барнаул, пр. Социалистический 117а, 4 этаж) и пройдет мероприятие. Собираемся 28 февраля 2025 года с 10:30 до 19:00 (с перерывом на кофе-брейк).
Специальное предложение: используйте промокод AMIC для скидки 3000 рублей на покупку билета. Узнать подробности о мероприятии и купить билет можно на сайте.
Не упустите возможность перенести свой бизнес на новый уровень с помощью Романа Тарасенко. Тем более что пока это единственное мероприятие от эксперта в таком формате в ближайшем году.
Возрастное ограничение 18+
ИП Куреленок А.В., ОГРНИП 324040000004102Реклама
15:29:06 25-02-2025
eBay - не отправляет товары в Россию.
Собчак - против действующей власти.
Не, не пойду
09:39:32 26-02-2025
Шинник (15:29:06 25-02-2025) eBay - не отправляет товары в Россию.Собчак - против дей... не надо eBay Собчак
18:58:39 25-02-2025
Не хило так гастролер стрижёт - по тридцать ТЫЩ с носа.
22:16:34 25-02-2025
Дмитрий (18:58:39 25-02-2025) Не хило так гастролер стрижёт - по тридцать ТЫЩ с носа.... Фигня, одна Ирина в Новосибе выступала 45 т.р. три года назад было. Еще и скидка трешка вообще 27, считай даром))
20:15:02 25-02-2025
Дети лейтенанта Эдварда Бернейса...!
20:53:16 25-02-2025
Работал с Ириной Хакамада • Михаилом Гребенюком • Ксенией Собчак • Игорем Манном • Андреем Малаховым • Арманом Давлетяровым
08:11:11 26-02-2025
куриленок 22 повторит судьбу аяза