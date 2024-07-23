Digital-агентство разбирает принципы работы искусственного интеллекта на примерах

23 июля 2024, 17:30, ИА Амител erid: LjN8Kbgu2

Искусственный интеллект / Фото: kenshinstock на Freepik

Чат-боты и искусственный интеллект служат бизнесу в различных формах и форматах, причем независимо от сферы деятельности. Маркетинг, индустрия питания, бьюти-сфера, производители одежды, образовательные платформы – сейчас все стараются придумать и внедрить свой ИИ. Причем не только в процесс работы с конечными клиентами, но и в структурные направления компании.

"Главной задачей чат-ботов становится снятие "лишних" обязанностей с сотрудников. Это необходимо для перераспределения ресурсов, ускорения работы и повышения уровня сервиса. Поэтому сложно представить себе бизнес, который бы не хотел интегрировать это технологическое чудо к себе", – отмечает руководитель отдела разработки Digital-агентства Zavod* Иван Томченко.

Например, каждый из нас имел опыт взаимодействия с чат-ботами консультантами. Их принцип работы простой. Программа считывает и обрабатывает базовую информацию о компании (чем занимается, как давно, стоимость услуг, ассортимент и т.д.), фильтрует ее по мере обращений клиентов, предоставляя данные, наиболее подходящие запросам.

Казалось бы, ничего особенного бот не делает, но только представьте, какой по факту объем нагрузки компаниям удается снять с операторов. Поэтому неудивительно, что некоторые крупные бренды уже полностью убрали первую линию поддержки, переведя свои первые контакты с клиентами на чат-ботов.

Не менее популярны и чат-боты для отдела продаж, которые подбирают целевые аудитории, разрабатывают рекламные акции и предложения по сезонам, обрабатывают негативные реакции и так далее. Менеджерам просто остается взять предложения искусственного интеллекта в работу (конечно, предварительно проверив идеи на жизнеспособность).

"В рамках рекламной кампании для одного из своих клиентов мы разработали (почти) телеграм-бота, который определял форму лица по фотографии, а далее предлагал пользователю "идеальную форму" очков, сгенерированных нейросетью. Клиенту оставалось прийти в магазин, показать получившийся результат, и консультант подбирал ему наиболее подходящие очки", – пояснил эксперт.

По его словам, таким образом разработчики бота не только помогали пользователям, но и подогревали их интерес, подводя их к походу в магазин и дальнейшей покупке. В то время как бизнес получил новую точку контакта с аудиторией, с которой он сможет работать и в дальнейшем.

Хотите внедрить в свой бизнес чат-бота? Тогда обращайтесь в Digital-агентство Zavod .

Digital-агентство Zavod

Адрес: проспект Социалистический, 109, каб. 110

Телефон: (3852) 202-739

WA: +7-983-173-99-48

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* Digital-агентство Zavod ("Диджитал-агентство Завод")

ИП Шаповалова А. Д.

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