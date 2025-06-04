Работники барнаульского водоканала поедут на российские соревнования

Специалисты "Росводоканал Барнаул" будут участвовать в конкурсе профмастерства в Оренбурге

04 июня 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFK8ojYt

Конкурс водоканальщиков / Фото из архива компании

Команда барнаульского водоканала из 15 специалистов примет участие во всероссийском конкурсе "Мастер-2025". Его проводит группа компаний "Росводоканал" уже в 11-й раз.

Масштабный конкурс профессионального мастерства показывает важность рабочих профессий в сфере водоснабжения. Ведь именно от мастерства слесарей, лаборантов, сварщиков и водителей зависит качество воды, которая поступает в квартиры горожан. А также и в целом функционирование коммунальных систем.

"Водоканал – это больше чем просто работа. От знаний и умений наших слесарей, лаборантов, сварщиков зависит благополучие, комфорт и здоровье тысяч людей. Не зря водоканалы относятся к предприятиям жизнеобеспечения. Поэтому для наших специалистов конкурс профмастерства всегда значим и важен – как отличная возможность улучшить свои профессиональные навыки, перенять опыт лучших представителей отрасли, а также поделиться с коллегами своими практическими наработками", – отметил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.

Новшество этого года – три новые категории (лаборанты химического анализа, водители грузовиков, водители легковых автомобилей).

Соревнования пройдут в конце августа в Оренбурге. Участников ждут теоретические и практические испытания, где они смогут продемонстрировать свои навыки.

"В этом году конкурс будет еще более масштабным. Команда барнаульского водоканала сформирована, все коллеги заряжены на достижение хороших результатов и уже приступили к подготовке", – рассказала директор по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елена Кулешова.

ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060

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