Работники барнаульского водоканала поедут на российские соревнования
Специалисты "Росводоканал Барнаул" будут участвовать в конкурсе профмастерства в Оренбурге
04 июня 2025, 11:10, ИА Амител erid: 2W5zFK8ojYt
Команда барнаульского водоканала из 15 специалистов примет участие во всероссийском конкурсе "Мастер-2025". Его проводит группа компаний "Росводоканал" уже в 11-й раз.
Масштабный конкурс профессионального мастерства показывает важность рабочих профессий в сфере водоснабжения. Ведь именно от мастерства слесарей, лаборантов, сварщиков и водителей зависит качество воды, которая поступает в квартиры горожан. А также и в целом функционирование коммунальных систем.
"Водоканал – это больше чем просто работа. От знаний и умений наших слесарей, лаборантов, сварщиков зависит благополучие, комфорт и здоровье тысяч людей. Не зря водоканалы относятся к предприятиям жизнеобеспечения. Поэтому для наших специалистов конкурс профмастерства всегда значим и важен – как отличная возможность улучшить свои профессиональные навыки, перенять опыт лучших представителей отрасли, а также поделиться с коллегами своими практическими наработками", – отметил директор по производству "Росводоканал Барнаул" Дмитрий Власов.
Новшество этого года – три новые категории (лаборанты химического анализа, водители грузовиков, водители легковых автомобилей).
Соревнования пройдут в конце августа в Оренбурге. Участников ждут теоретические и практические испытания, где они смогут продемонстрировать свои навыки.
"В этом году конкурс будет еще более масштабным. Команда барнаульского водоканала сформирована, все коллеги заряжены на достижение хороших результатов и уже приступили к подготовке", – рассказала директор по персоналу "Росводоканал Барнаул" Елена Кулешова.
ООО "Барнаульский Водоканал"; ИНН 2221064060Реклама
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