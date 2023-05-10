Новое культурно-общественное пространство появилось в Змеиногорске

10 мая 2023, 11:45, ИА Амител 4CQwVszH9pSapjDgt8W

Высадка Аллеи трудовых династий / Фото: "Сибирь-Полиметаллы"

Коллектив АО "Сибирь-Полиметаллы" создал на территории исторического центра Змеиногорска Аллею трудовых династий предприятия. 5 мая в "старом" квартале и любимом месте отдыха змеиногорцев высадили 18 именных елей.

Настоящую еловую аллею создали представители трудовых династий и руководители предприятия. Каждую ель украшает табличка, которая рассказывает, символом чьей династии она является. Мастер Рубцовской обогатительной фабрики Елена Долгалева после посадки дерева с гордостью установила свою табличку. На ней указана двойная фамилия – Долгалевы-Белоусовы, так как в АО "Сибирь-Полиметаллы" трудится она и её сын. К сожалению, он не смог присутствовать на мероприятии, но Елена уверена, что теперь они всей семьёй будут часто приходить сюда и ухаживать за своим семейным деревом.

"В прошлом году на праздновании Дня шахтёра мы учредили специальные дипломы трудовых династий предприятия. А в этом году решили подарить каждой семье, которая трудится у нас, свой личный символ династии. Одна из наших корпоративных ценностей – уважение, поэтому мы бережно и заботливо относимся к каждому сотруднику, а также выражаем особый почёт тем, кто создаёт и продолжает трудовую династию, работая в АО "Сибирь-Полиметаллы", – рассказал генеральный директор компании Вадим Рязанцев.

Теперь в АО "Сибирь-Полиметаллы" символ трудовой династии есть у семей Турнаевых, Дроздовых, Тараненко, Горбик, Редлер, Балаганских, Ящук, Карачевцевых, Бахтиных, Шеменевых, Ставских, Сухоруковых, Долгалевых-Белоусовых, Бодрызловых, Сидорищиных, Заёнцевых, Гельгенберг. В планах у компании продолжить эту традицию и пополнять Аллею новыми деревьями и именами.









Высадка Аллеи трудовых династий / Фото: "Сибирь-Полиметаллы"

"Сегодня мы совершили ещё один важный шаг в истории нашей компании и нашего города – увековечили вклад семей, которые преданы своему делу и предприятию, а также дополнили образ культурно-исторического пространства Змеиногорска. Я очень надеюсь, что спустя годы наши дети и внуки будут с гордостью беречь это место и пополнять его новыми деревьями и именами, продолжая трудовой путь своих родителей", – отметил руководитель по подготовке производства АО "Сибирь-Полиметаллы" Алексей Кох.

АО "Сибирь-Полиметаллы"

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