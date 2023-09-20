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Работники массово уходят из бийского дома престарелых

Начиная с августа из учреждения уволились уже 14 сотрудников

20 сентября 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Бийский дом престарелых теряет сотрудников. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Минсоцзащиты.

Отмечается, что с августа из учреждения уволились уже 14 человек. Главной причиной ухода является сокращение заработка из-за действий руководства, которое взимает штрафы даже по незначительным поводам. Источники портала предполагают, что так администрация учреждения вычищает места "для своих".

Также персонал считает, что денег на выплаты могло не хватить из-за нововведений нового руководства. 

При этом в Минсоцзащиты называют другие причины ухода работников, среди которых личные обстоятельства, завершение срока сотрудничества или альтернативной службы. 

Бийск Работа

Комментарии 5

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Колхозник

16:37:09 20-09-2023

Эффективные менеджеры в действии!!!, а старики заложники!, в последнем пристанище и то покоя нет!!!

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Гость

17:04:33 20-09-2023

Что там за теплые местечки, раз такая борьба за них идет?

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Гость

19:02:17 20-09-2023

Гость (17:04:33 20-09-2023) Что там за теплые местечки, раз такая борьба за них идет?... Где получают копеечную зарплату при этом ничего не делая (даже на работу можно не ходить).

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Гость

13:26:50 21-09-2023

Минсоцзащиты - вот рассадник

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Александр Добрый

13:26:28 22-09-2023

Хочу сказать, мне близкий человек именно. Сидит на зарплате. За месяц поступило предложений несколько перейти бухгалтером на материалы!!!!! Всю жизнь работает в бюджете и на зарплате!!! В мае привела директор своего главного бухгалтера, разбомбили коллектив бухгалтерии. Людей заставили уволиться, и тоже самое с отделом кадров. Зарплата не большая у работников. Но мой близкий человек уйдёт 2 октября. И тогда будут написаны распоряжения на премии всех присмыкающихся директору. За все существование дома престарелых, были люди кто и 30 лет отработали. Творится без предел!!!

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