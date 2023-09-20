Работники массово уходят из бийского дома престарелых

Начиная с августа из учреждения уволились уже 14 сотрудников

20 сентября 2023, 14:52, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Бийский дом престарелых теряет сотрудников. Об этом сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные Минсоцзащиты.

Отмечается, что с августа из учреждения уволились уже 14 человек. Главной причиной ухода является сокращение заработка из-за действий руководства, которое взимает штрафы даже по незначительным поводам. Источники портала предполагают, что так администрация учреждения вычищает места "для своих".

Также персонал считает, что денег на выплаты могло не хватить из-за нововведений нового руководства.

При этом в Минсоцзащиты называют другие причины ухода работников, среди которых личные обстоятельства, завершение срока сотрудничества или альтернативной службы.