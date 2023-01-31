Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника, заявили в Роструде

В противном случае работник может обратиться в суд

31 января 2023, 12:31, ИА Амител

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Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника, но может применить к нему один из трёх видов дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Об этом сообщили в телеграм-канале Роструда.

При этом до применения взыскания работодатель должен потребовать у работника письменное объяснение. Если оно не будет предоставлено в течение двух рабочих дней, составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая время отсутствия сотрудника на работе.

"Если работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), то за защитой своих прав вы можете обратиться в государственную инспекцию труда и суд", – добавили в ведомстве.

В Роструде также отметили, что есть категории работников, в отношении которых применяются другие виды дисциплинарных взысканий: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и др. К ним относятся: