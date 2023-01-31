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Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника, заявили в Роструде

В противном случае работник может обратиться в суд

31 января 2023, 12:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Работодатель не имеет права штрафовать сотрудника, но может применить к нему один из трёх видов дисциплинарных взысканий: замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. Об этом сообщили в телеграм-канале Роструда.

При этом до применения взыскания работодатель должен потребовать у работника письменное объяснение. Если оно не будет предоставлено в течение двух рабочих дней, составляется акт. Приказ о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись в течение трёх рабочих дней со дня его издания, не считая время отсутствия сотрудника на работе.

"Если работодатель применяет не предусмотренные законодательством меры ответственности (например, штрафы), то за защитой своих прав вы можете обратиться в государственную инспекцию труда и суд", – добавили в ведомстве.

В Роструде также отметили, что есть категории работников, в отношении которых применяются другие виды дисциплинарных взысканий: строгий выговор, предупреждение, предупреждение о неполном служебном соответствии, понижение в классном чине и др. К ним относятся:

  • работники ОВД, следственного комитета и прокуратуры;
  • госслужащие;
  • работники рыбопромыслового флота, морского и железнодорожного транспорта;
  • сотрудники организаций, эксплуатирующих особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты.

 

 

 

Комментарии 15

  • Не битьем так катаньем...
    31 января, Гость   Ответить
  • Если ищешь правды на работе - ты ищешь новую работу. Пословица.
    31 января, Гость   Ответить
  • Это вы на Шинном расскажите
    31 января, Гость   Ответить
  • обращайтесь в государственную инспекцию труда
    31 января, Гость   Ответить
  • Это вы на Шинном расскажите Успел вперед меня! Даже за чужие ошибки штрафуют! Там нельзя говорить (подписывается документ): не знаю, было до меня, я тогда не работал, это не моя зона ответственности...
    31 января, Гость   Ответить
  • Ну некоторые работники даже зарплату с НДС требуют, при этом не выходя с больничных ......
    31 января, Гость   Ответить
  • Когда надо наказать работников, вводятся премии, КПЭ и прочее, а оклад в размере минималки. И тогда простор для наказаний открывается широчайший...
    31 января, Гость   Ответить
  • Работал на шинном за больничный в 3 дня за весь год лишили 40% премии. Все законно. Премия на усмотрение руководства.
    31 января, Гость   Ответить
  • Шинный сгорел же
    31 января, Гость   Ответить
  • Роструд наверное не в курсе, что работодатель не штрафует, а уменьшает размер премии. Как далеки они от народа:)))
    31 января, Гость   Ответить
  • Не работает процентов 20.
    31 января, Гость   Ответить
  • Ну некоторые работники даже зарплату с НДС требуют, при этом не выходя с больничных ..... -- Зарплату с НДС???? это как????
    31 января, Гость   Ответить
  • Зарплату с НДС???? это как????-------- как как. ну РК же начисляют, вот пусть и НДС начисляют)))
    31 января, Гость   Ответить
  • Оклады 5000₽-9000₽ это нормально!?
    31 января, Гость   Ответить
  • О оказывается у нас Роструд есть? Ау вы где? Вашей работы не видно совсем. Кошмар как всё запущено.
    31 января, Гость   Ответить
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