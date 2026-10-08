При отказе сотрудников увольняют

08 октября 2026, 14:57, ИА Амител

Удаленная работа / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Российские компании начали массовую кампанию по возвращению сотрудников в офисы, фактически сворачивая режим удаленной работы. При отказе персонала переезжать работодатели прибегают к тактике "тихих сокращений" — депремированию, выдавливанию из рабочих процессов и психологическому давлению, пишет Baza.

"Ольга из Саратова рассказала "Базе", что годами без нареканий работала на удаленке в московском банке, пока не сменилось руководство. За сутки ей велели переехать в Москву и выйти в головной офис. С тех пор, как женщина отказалась, ее пытаются взять "измором": требуют объяснительные, угрожают уволить "по статье", лишают премий, удаляют из рабочих чатов и ставят невыполнимые задачи. Спустя полгода Ольга пошла отстаивать удаленку в суд", — пишет

Юристы фиксируют резкий рост подобных обращений. Основная уязвимость сотрудников заключается в устных договоренностях: если условие об удаленке не закреплено в трудовом договоре, работодатель формально имеет право требовать присутствия в офисе.

Однако, по словам одного из юристов, у сотрудников есть надежная правовая защита:

Работодатель обязан доказать, что изменения условий труда обоснованы производственной необходимостью. При несогласии компания обязана предложить другие свободные должности. Требование переехать в другой регион — это не изменение условий, а перевод, на который работник имеет право не соглашаться (ст. 77 ТК РФ).

В случае увольнения по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ шансы на восстановление через суд достаточно высоки.