Работодатели массово возвращают удаленщиков в офисы в России
При отказе сотрудников увольняют
08 октября 2026, 14:57, ИА Амител
Российские компании начали массовую кампанию по возвращению сотрудников в офисы, фактически сворачивая режим удаленной работы. При отказе персонала переезжать работодатели прибегают к тактике "тихих сокращений" — депремированию, выдавливанию из рабочих процессов и психологическому давлению, пишет Baza.
"Ольга из Саратова рассказала "Базе", что годами без нареканий работала на удаленке в московском банке, пока не сменилось руководство. За сутки ей велели переехать в Москву и выйти в головной офис. С тех пор, как женщина отказалась, ее пытаются взять "измором": требуют объяснительные, угрожают уволить "по статье", лишают премий, удаляют из рабочих чатов и ставят невыполнимые задачи. Спустя полгода Ольга пошла отстаивать удаленку в суд", — пишет
Юристы фиксируют резкий рост подобных обращений. Основная уязвимость сотрудников заключается в устных договоренностях: если условие об удаленке не закреплено в трудовом договоре, работодатель формально имеет право требовать присутствия в офисе.
Однако, по словам одного из юристов, у сотрудников есть надежная правовая защита:
- Работодатель обязан доказать, что изменения условий труда обоснованы производственной необходимостью.
- При несогласии компания обязана предложить другие свободные должности.
- Требование переехать в другой регион — это не изменение условий, а перевод, на который работник имеет право не соглашаться (ст. 77 ТК РФ).
В случае увольнения по пункту 7 части 1 статьи 77 ТК РФ шансы на восстановление через суд достаточно высоки.
15:22:45 08-10-2026
Ольга из Саратова - это массово?
16:29:33 08-10-2026
Ну конечно дома на диванчике лайтово было работать.
18:04:16 08-10-2026
Гость (16:29:33 08-10-2026) Ну конечно дома на диванчике лайтово было работать.... А какая разница, откуда я работаю, если поставленные задачи выполняю в полном объеме и в оговоренный срок? Никак совковое представление о просиживании штанов в конторе из сознания выкинуть не можете?
18:35:31 08-10-2026
Гость (16:29:33 08-10-2026) Ну конечно дома на диванчике лайтово было работать.... Ну да, лайтово. Проблемы?
23:01:02 08-10-2026
Гость (16:29:33 08-10-2026) Ну конечно дома на диванчике лайтово было работать.... попробуй, кто мешает?
17:39:49 08-10-2026
Не юристы,а ослы. "Надёжная правовая защита", ага. Уволят,да и Вася косой.