Работы на местном предприятии напугали бийчан

В Минпромэнерго отметили, что все прошло по плану

15 февраля 2024, 13:15, ИА Амител

Фото от очевидцев из Бийска / "ЧП Бийск"

Жители Бийска в социальных сетях рассказали о громком звуке, который вызвал вибрацию в окнах домов. Оказалось, что это результат работ на местном предприятии.

Как рассказали amic.ru в региональном Минпромэнерго, работы были запланированы. Все прошло как положено, без эксцессов и пострадавших.

Фото большого дымного столба, который пользователи опубликовали в соцсетях, – также результат плановых работ.



"В ситуации разобрались: столб белого дыма – испытания на оборонном предприятии. Опасности этот дым не представляет", – прокомментировали случившееся в мэрии.