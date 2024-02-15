Работы на местном предприятии напугали бийчан
В Минпромэнерго отметили, что все прошло по плану
15 февраля 2024, 13:15, ИА Амител
Фото от очевидцев из Бийска / "ЧП Бийск"
Жители Бийска в социальных сетях рассказали о громком звуке, который вызвал вибрацию в окнах домов. Оказалось, что это результат работ на местном предприятии.
Как рассказали amic.ru в региональном Минпромэнерго, работы были запланированы. Все прошло как положено, без эксцессов и пострадавших.
Фото большого дымного столба, который пользователи опубликовали в соцсетях, – также результат плановых работ.
"В ситуации разобрались: столб белого дыма – испытания на оборонном предприятии. Опасности этот дым не представляет", – прокомментировали случившееся в мэрии.
19:47:28 15-02-2024
Каждый раз пугаются одни и те же бийчане. Может хвтит этот бред постить. Даже когда в 22м году пожар приближался к складу с селитрой и, как эти самые пугливые писали в соцсетях, к составу с тротилом. То никто не бежал из города.
23:21:19 15-02-2024
Гость (19:47:28 15-02-2024) Каждый раз пугаются одни и те же бийчане. Может хвтит этот б... Думай что пишешь в комментариях.