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Работы на местном предприятии напугали бийчан

В Минпромэнерго отметили, что все прошло по плану

15 февраля 2024, 13:15, ИА Амител

Фото от очевидцев из Бийска / "ЧП Бийск"
Фото от очевидцев из Бийска / "ЧП Бийск"

Жители Бийска в социальных сетях рассказали о громком звуке, который вызвал вибрацию в окнах домов. Оказалось, что это результат работ на местном предприятии.

Как рассказали amic.ru в региональном Минпромэнерго, работы были запланированы. Все прошло как положено, без эксцессов и пострадавших.

Фото большого дымного столба, который пользователи опубликовали в соцсетях, – также результат плановых работ.

"В ситуации разобрались: столб белого дыма – испытания на оборонном предприятии. Опасности этот дым не представляет", – прокомментировали случившееся в мэрии.

Бийск

Комментарии 2

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Гость

19:47:28 15-02-2024

Каждый раз пугаются одни и те же бийчане. Может хвтит этот бред постить. Даже когда в 22м году пожар приближался к складу с селитрой и, как эти самые пугливые писали в соцсетях, к составу с тротилом. То никто не бежал из города.

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Гость

23:21:19 15-02-2024

Гость (19:47:28 15-02-2024) Каждый раз пугаются одни и те же бийчане. Может хвтит этот б... Думай что пишешь в комментариях.

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