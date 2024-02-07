Рада приняла в первом чтении проект об ужесточении мобилизации на Украине
Теперь до 21 февраля в него должны внести правки, после чего состоится второе чтение
07 февраля 2024, 21:25, ИА Амител
Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат парламента Ярослав Железняк.
По его словам, законопроект приняли без предложений комитета. Теперь до 21 февраля в него должны внести правки, после чего состоится второе чтение.
"То есть, наиболее вероятно, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – написал Железняк.Издание отмечает, что депутаты оппозиционных партий не поддержали документ.
Напомним, что законопроект вызвал критику со стороны политиков и общества. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что он содержит нормы, противоречащие конституции и другим законам страны. В результате документ отправили на доработку, однако новый вариант оказался не лучше – документ предполагает введение электронных повесток, ограничение прав уклонистов и прочее.
07:31:57 08-02-2024
хорошая новость, значит не хватает
08:52:19 08-02-2024
Так у нас уже давно ограничение прав уклонистов и электронные повестки... 404 отстаёт от "отсталого" государства )
11:31:39 08-02-2024
Гость (08:52:19 08-02-2024) Так у нас уже давно ограничение прав уклонистов и электронны... У нас уже давно мобилизация была
13:20:11 08-02-2024
Гость (11:31:39 08-02-2024) У нас уже давно мобилизация была... У них эти мобилизации не останавливаются ни дня.
10:12:31 08-02-2024
Рада впереди планеты всей." Верховная Рада проголосовала за то, чтобы не уничтожать сперму и женские репродуктивные материалы погибших военных. Соответствующие правки в проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении генофонда украинского народа" поддержали 264 депутата, против не голосовал никто."
11:54:01 08-02-2024
Так вроде у нас электронные повестки пока как дублирующие. А на сакмом деле действовать по-настоящему э/повестки должны с 2025 года, так в думском законе