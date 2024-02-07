Рада приняла в первом чтении проект об ужесточении мобилизации на Украине

Теперь до 21 февраля в него должны внести правки, после чего состоится второе чтение

07 февраля 2024, 21:25, ИА Амител

Марширующие солдаты / Фото: unsplash.com

Законопроект об ужесточении мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде. Как сообщает ТАСС, об этом заявил депутат парламента Ярослав Железняк.

По его словам, законопроект приняли без предложений комитета. Теперь до 21 февраля в него должны внести правки, после чего состоится второе чтение.

"То есть, наиболее вероятно, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля, подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле", – написал Железняк.Издание отмечает, что депутаты оппозиционных партий не поддержали документ.

Напомним, что законопроект вызвал критику со стороны политиков и общества. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец заявил, что он содержит нормы, противоречащие конституции и другим законам страны. В результате документ отправили на доработку, однако новый вариант оказался не лучше – документ предполагает введение электронных повесток, ограничение прав уклонистов и прочее.