Рада Русских сдала в ЦИК меньше 500 подписей

Женщину снимут с президентских выборов

02 февраля 2024, 17:16, ИА Амител

Блогер Рада Русских / Фото: соцсети

Блогер из Екатеринбурга, претендент в кандидаты президента Рада Русских сдала в Центризбирком рекордно малое количество подписей – всего 476 при необходимых 300 тысячах. Об этом, как пишет ura.ru, сказал член ЦИК Николай Левичев.

По его словам, Русских также не передала документ об оплате изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей и список людей, осуществлявших сбор.

Тем самым Русских снимут с президентских выборов.

О планах побороться за кресло главы государства 39-летняя блогерша заявила в декабре 2023 года. Известно, что женщина сначала занималась макияжем, а затем создала свой бренд косметики. Также увлекается магией и эзотерикой.

Выборы пройдут с 15 по 17 марта. На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).