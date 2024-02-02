Рада Русских сдала в ЦИК меньше 500 подписей
Женщину снимут с президентских выборов
02 февраля 2024, 17:16, ИА Амител
Блогер из Екатеринбурга, претендент в кандидаты президента Рада Русских сдала в Центризбирком рекордно малое количество подписей – всего 476 при необходимых 300 тысячах. Об этом, как пишет ura.ru, сказал член ЦИК Николай Левичев.
По его словам, Русских также не передала документ об оплате изготовления подписных листов, протокол об итогах сбора подписей и список людей, осуществлявших сбор.
Тем самым Русских снимут с президентских выборов.
О планах побороться за кресло главы государства 39-летняя блогерша заявила в декабре 2023 года. Известно, что женщина сначала занималась макияжем, а затем создала свой бренд косметики. Также увлекается магией и эзотерикой.
Выборы пройдут с 15 по 17 марта. На сегодня в качестве кандидатов в президенты официально зарегистрированы четыре человека: Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).
17:27:02 02-02-2024
Она блогер, сколько тогда у нее подписчиков - 501? Один не подписал
17:27:59 02-02-2024
И ума не хватило, ничего не сдавать, а самой сняться, сказать передумала
17:32:05 02-02-2024
Очень жаль, душевная бабёшка. Она бы Путина точно победила.
18:04:17 02-02-2024
100% ее сняли не просто так.Она была серьезным конкурентом!
18:05:41 02-02-2024
Про Надеждина тишина, ещё не решили пускать или не пускать на выборы.
19:12:55 02-02-2024
Гость (18:05:41 02-02-2024) Про Надеждина тишина, ещё не решили пускать или не пускать н... У вашего пртеже проблемы с подписями. В понедельник будет обьясняться в ЦИКе.
18:21:53 02-02-2024
Душевным на высшем руководстве делать нечего. Там нужны адекватные и незаинтересованные со стороны запада.
19:42:08 02-02-2024
Она должна именоваться Рада Ромаловна Чавелла
12:05:21 05-02-2024
сколько же больных людей... раньше об этом знали только в семье, а теперь они вещают в интернете...