НОВОСТИОбщество

Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле

Природа порадовала барнаульцев красивым зрелищем

20 июля 2023, 21:52, ИА Амител

20 июля в Барнауле подходит к концу. К вечеру жителей краевой столицы природа решила порадовать невероятно красивым закатом. В небе сегодня есть все: розовеющие тучи, радуга, разряды молний. Лучшие снимки июльского неба вы можете увидеть в фотоподборке amic.ru.

Отметим, что дожди и гроза были в прогнозе синоптиков. Остается надеяться, что они собьют жару. 

Комментарии 2

Avatar Picture
Ника

23:15:06 20-07-2023

Было красивое розовое небо, как мороженое

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:58:03 21-07-2023

восхищаются природными , обыденными явлениями, или малые дети, или люди живущие в стране розовых пони....

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров