Радуга, розовое небо, молнии. Снимки невероятно красивого заката в Барнауле
Природа порадовала барнаульцев красивым зрелищем
20 июля 2023, 21:52, ИА Амител
Фото: amic.ru, "В курсе 22"
20 июля в Барнауле подходит к концу. К вечеру жителей краевой столицы природа решила порадовать невероятно красивым закатом. В небе сегодня есть все: розовеющие тучи, радуга, разряды молний. Лучшие снимки июльского неба вы можете увидеть в фотоподборке amic.ru.
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