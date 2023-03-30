Raiffeisen решила продать или вывести из состава группы свою "дочку" в России

Сейчас организация рассматривает потенциальные сделки, однако для сохранения лицензии банк продолжит "некоторую" деятельность

30 марта 2023, 19:18, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Австрийский Raiffeisen Bank International будет стремиться к продаже или выделению своего российского подразделения "Райффайзенбанк" из периметра группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы RBI Йоханна Штробля.

По его словам, RBI будет рассматривать потенциальные сделки, которые ведут к продаже или выделению российского актива. Вместе с тем для сохранения лицензии банк продолжит "некоторую" деятельность в России.

"Мы просто не можем немедленно свернуть все операции. Будем стремиться к возможной продаже или выделению российского бизнеса", – подчёркивается в сообщении.

Глава банковской группы не раскрыл предполагаемые сроки осуществления сделки. Для продажи или вывода российской "дочки" банка из состава RBI понадобится разрешение российской стороны.

В случае вывода российского Райффайзенбанка из группы акции Raiffeisen будут разделены. Акционерам будут принадлежать ценные бумаги Raiffeisen Bank International и акции российского отделения группы, причём последние необходимо будет зарегистрировать на одной из европейских бирж.