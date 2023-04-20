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Ракета SpaceX Илона Маска Starship взорвалась через три минуты после старта

Изначально предполагалось, что корабль должен был выйти на околоземную орбиту, разделиться и вернуться на Землю по отдельности

20 апреля 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: SpaceX
Фото: SpaceX

Ракета SpaceX Илона Маска Starship взорвалась через три минуты после старта. Как сообщает РИА Новости, она начала крутиться, а после первая ступень не отделилась.

Напомним, что SpaceX Starship – самая большая ракета в истории человека. Сегодня, 20 апреля, состоялся первый тестовый запуск. Изначально предполагалось, что корабль должен был выйти на околоземную орбиту, разделиться и вернуться на Землю по отдельности.

Компания пока не пояснила причин произошедшего, но заявила, что продолжит работу над проектом. На самом тестовом запуске не было полезной нагрузки.

Комментарии 13

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сергей

21:09:39 20-04-2023

Последнее предложение закончите, а то ничего не понятно...

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Гость

21:28:39 20-04-2023

сергей (21:09:39 20-04-2023) Последнее предложение закончите, а то ничего не понятно...... А зачем дописывать что-то? В принципе, для чего эта новость? Лишь бы забить эфир…. Всякой фигнёй!

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Гость

02:10:13 21-04-2023

Гость (21:28:39 20-04-2023) А зачем дописывать что-то? В принципе, для чего эта новость?... Согласен:самая большая ракета в истории человечества фигня,да и сами пиндосы фигня.

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Гость

10:43:17 21-04-2023

Гость (02:10:13 21-04-2023) Согласен:самая большая ракета в истории человечества фигня,... Пока и ракета фигня, и пиндосы фигня.

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Гость

22:00:44 20-04-2023

Да и пёс с ней!

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Гость

23:42:12 20-04-2023

Илон Маск правнук Джошуа Холдемана, технократа 1930-х годов северной Америки. А план технократов контролировать и управлять всеми людьми, при помощи технологий... Вот и думайте, добро он нам несёт, этот Маск, или зло!?

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Гость

10:45:12 21-04-2023

Гость (23:42:12 20-04-2023) Илон Маск правнук Джошуа Холдемана, технократа 1930-х годов ... Илон Маск двоюродный племянник бывшего прессекратаря никольсона, и родной племянник жены одного из сенаторов.

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Гость

02:28:17 21-04-2023

Неплохая "шутиха" на расстоянии 29 км от земли у пиндосов.Зрелищная.

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Гость

08:44:48 21-04-2023

Сколько стоила?

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Гость

10:45:38 21-04-2023

Гость (08:44:48 21-04-2023) Сколько стоила?... распили деньги насо

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Гость

09:13:29 21-04-2023

Гость (23:42:12 20-04-2023) Илон Маск правнук Джошуа Холдемана, технократа 1930-х годов ... Ты благодаря технократам в интернете сейчас сидишь и коменты строчишь. Если для тебя технологии зло - иди в лес живи без них.

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Гость

09:44:29 21-04-2023

Про американских братьев Райт американская же википедия:"Возможно братья не стали первыми, кто совершил полёт на экспериментальном самолёте, но они первыми смогли управлять полётом самолёта. Их работы прямо повлияли на все последующие попытки создания самолёта в мире, авиастроение всех ведущих стран." )))))))))

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Гость

11:15:22 21-04-2023

Что тут говорить: и пиндосы фигня и ракеты у них фигня,и самим им скоро кирдык придёт.

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