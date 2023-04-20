Ракета SpaceX Илона Маска Starship взорвалась через три минуты после старта
Изначально предполагалось, что корабль должен был выйти на околоземную орбиту, разделиться и вернуться на Землю по отдельности
20 апреля 2023, 20:51, ИА Амител
Ракета SpaceX Илона Маска Starship взорвалась через три минуты после старта. Как сообщает РИА Новости, она начала крутиться, а после первая ступень не отделилась.
Напомним, что SpaceX Starship – самая большая ракета в истории человека. Сегодня, 20 апреля, состоялся первый тестовый запуск. Изначально предполагалось, что корабль должен был выйти на околоземную орбиту, разделиться и вернуться на Землю по отдельности.
Компания пока не пояснила причин произошедшего, но заявила, что продолжит работу над проектом. На самом тестовом запуске не было полезной нагрузки.
21:09:39 20-04-2023
Последнее предложение закончите, а то ничего не понятно...
21:28:39 20-04-2023
сергей (21:09:39 20-04-2023) Последнее предложение закончите, а то ничего не понятно...... А зачем дописывать что-то? В принципе, для чего эта новость? Лишь бы забить эфир…. Всякой фигнёй!
02:10:13 21-04-2023
Гость (21:28:39 20-04-2023) А зачем дописывать что-то? В принципе, для чего эта новость?... Согласен:самая большая ракета в истории человечества фигня,да и сами пиндосы фигня.
10:43:17 21-04-2023
Гость (02:10:13 21-04-2023) Согласен:самая большая ракета в истории человечества фигня,... Пока и ракета фигня, и пиндосы фигня.
22:00:44 20-04-2023
Да и пёс с ней!
23:42:12 20-04-2023
Илон Маск правнук Джошуа Холдемана, технократа 1930-х годов северной Америки. А план технократов контролировать и управлять всеми людьми, при помощи технологий... Вот и думайте, добро он нам несёт, этот Маск, или зло!?
10:45:12 21-04-2023
Гость (23:42:12 20-04-2023) Илон Маск правнук Джошуа Холдемана, технократа 1930-х годов ... Илон Маск двоюродный племянник бывшего прессекратаря никольсона, и родной племянник жены одного из сенаторов.
02:28:17 21-04-2023
Неплохая "шутиха" на расстоянии 29 км от земли у пиндосов.Зрелищная.
08:44:48 21-04-2023
Сколько стоила?
10:45:38 21-04-2023
Гость (08:44:48 21-04-2023) Сколько стоила?... распили деньги насо
09:13:29 21-04-2023
Гость (23:42:12 20-04-2023) Илон Маск правнук Джошуа Холдемана, технократа 1930-х годов ... Ты благодаря технократам в интернете сейчас сидишь и коменты строчишь. Если для тебя технологии зло - иди в лес живи без них.
09:44:29 21-04-2023
Про американских братьев Райт американская же википедия:"Возможно братья не стали первыми, кто совершил полёт на экспериментальном самолёте, но они первыми смогли управлять полётом самолёта. Их работы прямо повлияли на все последующие попытки создания самолёта в мире, авиастроение всех ведущих стран." )))))))))
11:15:22 21-04-2023
Что тут говорить: и пиндосы фигня и ракеты у них фигня,и самим им скоро кирдык придёт.