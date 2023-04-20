Изначально предполагалось, что корабль должен был выйти на околоземную орбиту, разделиться и вернуться на Землю по отдельности

20 апреля 2023, 20:51, ИА Амител

Фото: SpaceX

Ракета SpaceX Илона Маска Starship взорвалась через три минуты после старта. Как сообщает РИА Новости, она начала крутиться, а после первая ступень не отделилась.

Напомним, что SpaceX Starship – самая большая ракета в истории человека. Сегодня, 20 апреля, состоялся первый тестовый запуск. Изначально предполагалось, что корабль должен был выйти на околоземную орбиту, разделиться и вернуться на Землю по отдельности.

Компания пока не пояснила причин произошедшего, но заявила, что продолжит работу над проектом. На самом тестовом запуске не было полезной нагрузки.