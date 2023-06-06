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Ракетные комплексы "Ярс" вышли на боевое дежурство в Алтайском крае

Расчеты проведут учения и выполнят различные задачи

06 июня 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае на боевое дежурство вышли стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Расчеты совершат марши на 100 километров, а также выполнят ряд других задач.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", – добавили в ведомстве.

Алтайский край

Комментарии 5

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Гость

00:03:23 07-06-2023

Звездопада не будет?

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Гость

07:29:07 07-06-2023

а также выполнят ряд других задач --- основные задачи сейчас в новых регионах

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Гость

09:01:44 07-06-2023

Гость (07:29:07 07-06-2023) а также выполнят ряд других задач --- основные задачи сейчас... Так они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами - до любого региона достать могут.

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Гость

09:22:02 07-06-2023

Гость (09:01:44 07-06-2023) Так они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетам... От того что они что-то могут в новых регионах пока ни холодно ни жарко. Могут да не могут

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пессимист

18:21:03 07-06-2023

Это ничему не поможет

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