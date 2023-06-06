Ракетные комплексы "Ярс" вышли на боевое дежурство в Алтайском крае

Расчеты проведут учения и выполнят различные задачи

06 июня 2023, 22:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае на боевое дежурство вышли стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Расчеты совершат марши на 100 километров, а также выполнят ряд других задач.

"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", – добавили в ведомстве.