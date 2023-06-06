Ракетные комплексы "Ярс" вышли на боевое дежурство в Алтайском крае
Расчеты проведут учения и выполнят различные задачи
06 июня 2023, 22:40, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае на боевое дежурство вышли стратегические ракетные комплексы "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Расчеты совершат марши на 100 километров, а также выполнят ряд других задач.
"В рамках маневренных действий ракетные части и подразделения рассредоточиваются в лесных массивах с целью повышения скрытности агрегатов ПГРК "Ярс", – добавили в ведомстве.
00:03:23 07-06-2023
Звездопада не будет?
07:29:07 07-06-2023
а также выполнят ряд других задач --- основные задачи сейчас в новых регионах
09:01:44 07-06-2023
Гость (07:29:07 07-06-2023) а также выполнят ряд других задач --- основные задачи сейчас... Так они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетами - до любого региона достать могут.
09:22:02 07-06-2023
Гость (09:01:44 07-06-2023) Так они оснащены межконтинентальными баллистическими ракетам... От того что они что-то могут в новых регионах пока ни холодно ни жарко. Могут да не могут
18:21:03 07-06-2023
Это ничему не поможет