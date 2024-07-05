Ралли "Шелковый путь" пройдет через Алтайский край 7 июля

Старт этапа Барнаул — Горно-Алтайск состоится в селе Рассказиха

05 июля 2024, 09:45, ИА Амител

Ралли / Источник фото: unsplash.com

Ралли "Шелковый путь" снова пройдет через Алтайский край в 2024 году, пишет "Алтайский спорт".

Соревнования стартуют 5 июля в Томске, а 6-го числа гонщики доберутся до гребного канала Барнаула, где их будет ждать закрытая зона для отдыха и подготовки.

7 июля в Рассказихе Первомайского района начнется этап Барнаул – Горно-Алтайск. Здесь с 09:00 до 13:30 для зрителей будет работать фуд-корт и выступать творческие коллективы.

"Старт первой машины на этапе запланирован на 10:00. Стартовый городок будет закрыт в 12:30. За два с половиной часа все экипажи поочередно с небольшим интервалом должны отправиться на маршрут", – отмечает издание.

Финиш гонки запланирован на 15 июля в Улан-Баторе.

Фото: silkwayrally.com