Ралли "Шелковый путь" пройдет через Алтайский край 7 июля
Старт этапа Барнаул — Горно-Алтайск состоится в селе Рассказиха
05 июля 2024, 09:45, ИА Амител
Ралли "Шелковый путь" снова пройдет через Алтайский край в 2024 году, пишет "Алтайский спорт".
Соревнования стартуют 5 июля в Томске, а 6-го числа гонщики доберутся до гребного канала Барнаула, где их будет ждать закрытая зона для отдыха и подготовки.
7 июля в Рассказихе Первомайского района начнется этап Барнаул – Горно-Алтайск. Здесь с 09:00 до 13:30 для зрителей будет работать фуд-корт и выступать творческие коллективы.
"Старт первой машины на этапе запланирован на 10:00. Стартовый городок будет закрыт в 12:30. За два с половиной часа все экипажи поочередно с небольшим интервалом должны отправиться на маршрут", – отмечает издание.
Финиш гонки запланирован на 15 июля в Улан-Баторе.
10:22:27 05-07-2024
Вот зачем Гребной канал строили.
При таком вложении средств и коротком сибирском лете на канале каждый день должен быть расписан под соревнования и УТС. А на нём то драконы с невестами плавают, то ремзону устраивают
10:32:48 05-07-2024
Гость (10:22:27 05-07-2024) Вот зачем Гребной канал строили.При таком вложении средс... гребной канал построили, когда ты в лучшем случае под стол пешком ходил и тренировались там олимпийцы, уникальное для нашей страны сооружение, где бокового ветра не бывает, с одной стороны лес, с другой насыпь жд
10:47:27 05-07-2024
Гость (10:32:48 05-07-2024) гребной канал построили, когда ты в лучшем случае под стол п... В отличии от некоторых говорунов, мне с Константином Петровичем Костенко довелось лично общаться.
И речь идёт о не профильном использовании уникального спортивного сооружения
11:01:42 05-07-2024
ежам понятно, что такое сооружение для нашего небольшого региона и краевого центра великовато. и культура гребного спорта ещё можно сказать даже не зародилась. она зарождается только сейчас. и люди которые там (над этим) работают, делают всё возможно и невозможное! по некоторым рассуждениям - закрыть канал, забросить и пусть ветшает и разваливается!? но есть поговорка - вода камень точит. так что думаю, что и вода на канале переточит этот камень преткновения. ну и надеюсь правительство АК поработает над логистикой? место-то хорошее!? 10 минут из центра!
10:37:47 05-07-2024
Гость (10:22:27 05-07-2024) Вот зачем Гребной канал строили.При таком вложении средс... предлагайте?
есть чёткий рецепт как что сделать?...
11:14:27 05-07-2024
Гость (10:22:27 05-07-2024) Вот зачем Гребной канал строили.При таком вложении средс... Канал не строили, это побочный продукт строительства моста, в простонародье Лапа, а уж много лет спустя там организовали школу гребли и далее.
11:40:34 05-07-2024
Гость (11:14:27 05-07-2024) Канал не строили, это побочный продукт строительства моста, ... а ничего что история канала на год старше чем начало строительства моста?
14:07:37 05-07-2024
Гость (11:40:34 05-07-2024) а ничего что история канала на год старше чем начало строите... Ну да, ну да, что левая Лапа, что правая, производные от моста, более конкретно, насыпи на подъезде к нему.
15:12:26 05-07-2024
Гость (14:05:04 05-07-2024) Так, а ветка то куда шла ? Прямо в Обь ?... еще немного про логику, жд мост построили в 1915 году (в краеведческий музей хоть сходи что ли , чтобы не позориться), именно к этому мосту и намыли насыпь ( гидромеханизация) для второй ветки жд
Гость
14:07:37 05-07-2024
Ну да, ну да, что левая Лапа, что правая, производные от моста, более конкретно, насыпи на подъезде к нему.
в простонародье лапой называют, а люди причастные к строительству, всегда называют гребной канал, хотя их уже мало осталось
вы и все карьеры вдоль правобережного тракта озерами уже обозвали, а это почти все искусственные сооружения
15:55:43 05-07-2024
Гость (15:12:26 05-07-2024) еще немного про логику, жд мост построили в 1915 году (в кра... Слушай историк, а ты в курсе, что второй жд мост (двухпутный)построили лишь в 1987 году,а левая лапа уже была лет за 15 до этого ездил туда купаться на велосипеде.
13:27:44 05-07-2024
Гость (11:14:27 05-07-2024) Канал не строили, это побочный продукт строительства моста, ... эпический бред, из грунта который вынули из канала, отсыпали вторую ветку жд
14:05:04 05-07-2024
Гость (13:27:44 05-07-2024) эпический бред, из грунта который вынули из канала, отсыпали... Так, а ветка то куда шла ? Прямо в Обь ?
14:47:10 05-07-2024
Гость (14:05:04 05-07-2024) Так, а ветка то куда шла ? Прямо в Обь ?... там построили вторую ветку, если не бывал лично, то хоть спутник погляди, я знаю кто строил, я там бывал во время строительства
16:04:04 05-07-2024
Гость (14:47:10 05-07-2024) там построили вторую ветку, если не бывал лично, то хоть спу... Вторую ветку построили для второго моста и чтобы было понятно ветки идут к мостам, не было бы мостов, не было бы и веток.
09:00:29 07-07-2024
Гость (10:22:27 05-07-2024) Вот зачем Гребной канал строили.При таком вложении средс... Да сколько я себя помню он был, построили там только немного асфальта, да может пару строений облагородили
18:02:52 05-07-2024
Правильно сделали что обустроили.И правильно что не освятили.А то у попа в любом случае кадило бы задуло.