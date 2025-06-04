Инцидент произошел вечером 3 июня во дворе дома на улице Крупской, 145

04 июня 2025, 14:10, ИА Амител

Ул. Крупской, 145 / Фото: предоставлено для amic.ru

Во дворе многоквартирного дома на улице Крупской, 145, в Барнауле вечером 3 июня произошел инцидент, который напугал весь район. По словам очевидцев, два парня с балкона квартиры на четвертом этаже открыли стрельбу по детской площадке. 15-летний мальчик получил ранение в ногу, об этом amic.ru сообщила жительница Барнаула Юлия, которая стала очевидцем происшествия и вызвала полицию.

"Было около 20:40. Дети играли в футбол, когда с балкона четвертого этажа началась стрельба. Сначала все подумали, что это шутка. Но когда один мальчик получил ранение в ногу и у него пошла кровь, стало ясно – все серьезно. Я сразу вызвала полицию", – рассказывает Юлия.

Дети в панике стали разбегаться. На какое-то время с балкона парни исчезли, но вскоре вернулись и снова начали стрелять по прохожим. На место прибыл наряд полиции, но задержать стрелков не удалось, говорит девушка.

"Приехали сотрудники полиции, но в квартире дверь никто не открыл. Мы предполагаем, что жилье съемное. Через ТСЖ нашли номер собственника, но он оказался недоступен. И до сих пор, насколько мы знаем, эти молодые люди находятся в квартире. Мы боимся выпускать детей на улицу и выходить сами", – говорит Юлия.

Мама пострадавшего подростка, Ксения, сообщила amic.ru, что они с сыном уже прошли медицинскую экспертизу. Из какого именно оружия стреляли – на данный момент неизвестно, ясно одно – не из огнестрельного.

По словам Юлии, на месте происшествия сотрудники полиции выдвинули несколько версий: пневматика, воздушка или страйкбольный аналог. Точные выводы сделают специалисты.

Как рассказали amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление по данному инциденту зарегистрировано. На месте происшествия вечером 3 июня работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли, в частности, сотрудники уголовного розыска и ПДН. Сейчас устанавливаются потенциальные виновники, очевидцев опрашивают, проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение, уточнили в ведомстве.

Редакция amic.ru продолжает следить за ситуацией.