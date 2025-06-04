Ранен ребенок. В Барнауле неизвестные устроили пальбу с балкона по детям во дворе
Инцидент произошел вечером 3 июня во дворе дома на улице Крупской, 145
04 июня 2025, 14:10, ИА Амител
Во дворе многоквартирного дома на улице Крупской, 145, в Барнауле вечером 3 июня произошел инцидент, который напугал весь район. По словам очевидцев, два парня с балкона квартиры на четвертом этаже открыли стрельбу по детской площадке. 15-летний мальчик получил ранение в ногу, об этом amic.ru сообщила жительница Барнаула Юлия, которая стала очевидцем происшествия и вызвала полицию.
"Было около 20:40. Дети играли в футбол, когда с балкона четвертого этажа началась стрельба. Сначала все подумали, что это шутка. Но когда один мальчик получил ранение в ногу и у него пошла кровь, стало ясно – все серьезно. Я сразу вызвала полицию", – рассказывает Юлия.
Дети в панике стали разбегаться. На какое-то время с балкона парни исчезли, но вскоре вернулись и снова начали стрелять по прохожим. На место прибыл наряд полиции, но задержать стрелков не удалось, говорит девушка.
"Приехали сотрудники полиции, но в квартире дверь никто не открыл. Мы предполагаем, что жилье съемное. Через ТСЖ нашли номер собственника, но он оказался недоступен. И до сих пор, насколько мы знаем, эти молодые люди находятся в квартире. Мы боимся выпускать детей на улицу и выходить сами", – говорит Юлия.
Мама пострадавшего подростка, Ксения, сообщила amic.ru, что они с сыном уже прошли медицинскую экспертизу. Из какого именно оружия стреляли – на данный момент неизвестно, ясно одно – не из огнестрельного.
По словам Юлии, на месте происшествия сотрудники полиции выдвинули несколько версий: пневматика, воздушка или страйкбольный аналог. Точные выводы сделают специалисты.
Как рассказали amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю, заявление по данному инциденту зарегистрировано. На месте происшествия вечером 3 июня работала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли, в частности, сотрудники уголовного розыска и ПДН. Сейчас устанавливаются потенциальные виновники, очевидцев опрашивают, проводится проверка. По ее результатам будет принято законное решение, уточнили в ведомстве.
Редакция amic.ru продолжает следить за ситуацией.
14:15:49 04-06-2025
А что, дверь нельзя было полицейским вскрыть? Так еще кого-нибудь подстрелят.
15:47:56 04-06-2025
Гость (14:15:49 04-06-2025) А что, дверь нельзя было полицейским вскрыть? Так еще кого-н... Вот если бы с этого балкона ругались бы на стрелков, то сразу бы вскрыли. Потому как давить на психику стрелков запрещено, это преступление против личности. А стрельба - это так, мелкое хулиганство. Когда убьют, тогда и жалуйтесь.
14:16:20 04-06-2025
Может громко ругались матом?
16:06:07 04-06-2025
Гость (14:16:20 04-06-2025) Может громко ругались матом?... повод стрелять ?
14:43:33 04-06-2025
вседозволенность и безнаказанность.
каждый день стреляют то по машинам, то в окна, теперь в людей, хоть бы одного поймали.
16:21:41 04-06-2025
Гость (14:43:33 04-06-2025) вседозволенность и безнаказанность.каждый день стреляют ... сколько заявлений вы лично написали по поводу стрельбы, сообщите
17:03:33 04-06-2025
Гость (14:43:33 04-06-2025) вседозволенность и безнаказанность.каждый день стреляют ... У нас уже по Сибири ездят контейнеры с бпла, И ловить некому! а тут такая мелочь.
14:54:15 04-06-2025
собственника квартиры за жабры берите и трясите пока кефир из жопы не польется.
пусть всех сдает
14:59:40 04-06-2025
"воздушка, пневматика и страйкбольный аналог" по своей сути и есть пневматика
15:05:54 04-06-2025
Пока из квартиры никто не вышел, надо заварить дверь
15:17:46 04-06-2025
Чучмек (15:05:54 04-06-2025) Пока из квартиры никто не вышел, надо заварить дверь... Надо было засаду сделать полиции около дверей , чтоб поймать выходящих из неё .
15:49:25 04-06-2025
Гость (15:17:46 04-06-2025) Надо было засаду сделать полиции около дверей , чтоб поймать... Ага, заставишь их работать
16:26:59 04-06-2025
Гость (15:17:46 04-06-2025) Надо было засаду сделать полиции около дверей , чтоб поймать... уже готово, установлена видеокамера. Напоминаю читающим из квартиры, чистосердечное признание и добровольная сдача смягчает наказание. И не штудируйте УК, все сейчас зависит от вашего поведения и очень зависит от обвинения
15:17:14 04-06-2025
Ранить до крови из пневматики можно, имея что-то вроде Дианы, Хатсана... Скорость пули сверхзвуковая, соответственно шум, невозможно не увидеть или не услышать. Да и покупаются такие вещи по паспорту и не часто. Найти владельцев можно, если захотеть. Плюс пули отличаются разнообразием. Можно найти. Работать надо.
15:39:16 04-06-2025
Гость (15:17:14 04-06-2025) Ранить до крови из пневматики можно, имея что-то вроде Дианы... Можем провести эксперимент. На вас легкая летняя одежда. Стреляем из переломки (популярной в СССР в тирах в парках) Иж-38 тупой пулькой. Целимся в вашу 5-ю точку. Расстояние метров 10. Но вы заранее подписываете бумаги, что никаких претензий не имеете.
15:52:20 04-06-2025
Гость (15:39:16 04-06-2025) Можем провести эксперимент. На вас легкая летняя одежда. Стр... Попадали в меня в детстве с такой воздушки метров с 5 свинцовой дутой пулькой через рукав рубашки. Маленький синяк и все. Здесь с четвертого этажа и до детской площадки это минимум 15 метров. Плюс травма тканей до разрыва кожи должна быть. Это не хухры-мухры.
16:25:16 04-06-2025
Гость (15:52:20 04-06-2025) Попадали в меня в детстве с такой воздушки метров с 5 свинцо... Пулька из газобалонного пневматического пистолета на расстоянии 5 м пробивает навылет альбом с какими-то картинками толщиной 10 мм. И это до 3 джоулей пистолет. Винтовка - до 7,5 джоулей, синячком точно не отделаетесь.
16:34:00 04-06-2025
Гость (15:52:20 04-06-2025) Попадали в меня в детстве с такой воздушки метров с 5 свинцо... Чем в вас и из чего попадали, не знаю, но точно могу сказать голубя с крыши двухэтажки обычный иж-38 сбивает легко. (это снизу вверх). Убойная сила зависит от пружины и манжеты ну и тип пули.
17:07:09 04-06-2025
Гость (15:52:20 04-06-2025) Попадали в меня в детстве с такой воздушки метров с 5 свинцо... Можете тоже поучаствовать. Условия те же.
17:30:46 04-06-2025
Гость (17:07:09 04-06-2025) Можете тоже поучаствовать. Условия те же.... Ахаха)) Готов добавить неверующим крупной колотой солью с 15 метров через джинсы))) с 12*76. Для чистоты эксперимента)) интересно синяк останется???
17:43:42 04-06-2025
гость (17:30:46 04-06-2025) Ахаха)) Готов добавить неверующим крупной колотой солью с 1... Я не зверь!!! Чисто научный эксперимент. Стрелялка древняя (80-х годов) манжету и пружину меняли лет 15 назад, хотя скорее всего даже ранее. После замены было расстреляно штук около 1000 пулек, значит "синяк оставят"))) Но почему то никто не соглашается... Видимо понимают, что даже через джинсу, их пятая точка будет не только болеть, но и кровавить))).
16:08:19 04-06-2025
Гость (15:39:16 04-06-2025) Можем провести эксперимент. На вас легкая летняя одежда. Стр... Сколько дж у этой игрушки? 7-8, с хорошей газовой немного больше. Скорость 150 плюс минус? Смешно, так, поцарапает. Берем Хатсана хотя бы 125 калибр от 4.5- 6.35. Скорость 384-420. Боевая пружина позволяет пробивать 6 см брус легко. Сталь до 1.5 мм. Плюс хорошая пуля... Даже ср. вес. Собака навылет. Чайка ворона метров со 150 смешно. А сколько умельцев, которые доводят до ума русское старье. Опасно. Нет у нас культуры к оружию. Вытравили. А зря.
17:23:48 04-06-2025
Гость (16:08:19 04-06-2025) Сколько дж у этой игрушки? 7-8, с хорошей газовой немного бо... Смешно, собака навылет в ухо??? или которая 100гр весит и трясется постоянно??? смяяшно. В ворону со 150 м из воздушки даже не смешно. Это как из лука на 500 метров стреляли и из калаша рельсу навылет с собакой и вороной.
17:36:40 04-06-2025
гость (17:23:48 04-06-2025) Смешно, собака навылет в ухо??? или которая 100гр весит и тр... 5,45-мм автомат Калашникова образца 1974 года. Сравните с современной пневматикой. Мало не покажется. Может вы и ружжо в жизни не держали, раз так рассуждаете?
17:54:40 04-06-2025
Гость (17:36:40 04-06-2025) 5,45-мм автомат Калашникова образца 1974 года. Сравните с со... АКС-74у в армии был штатным оружием во время службы, иж-38 лет с 10, ружжо 12*76 с 19 лет держу в руках регулярно уже 27 лет, именно по этому так и рассуждаю. Все что в свободной продаже на 150м не попадешь, все что мощное по лицензии продается.
17:08:56 04-06-2025
Гость (15:17:14 04-06-2025) Ранить до крови из пневматики можно, имея что-то вроде Дианы... По какому паспорту?? Если только на 18 лет не тянете то да. А если охотничья пневматика мощная опять паспорт не поможет лицензия нужна. Читайте ФЗ Об оружии
17:24:58 04-06-2025
гость (17:08:56 04-06-2025) По какому паспорту?? Если только на 18 лет не тянете то да. ... Зайдите в Барс, и купите винтовку. Вам продадут по закону не более 8 дж. И тут же предложат остальной набор к этой же винтовке. Разницу между 5-7 тыс и 35-60 не чувствуете? Пневматическая винтовка Kuzey K60 (орех, PCP, ★3 Дж) 5,5 мм
Интернет-магазин:В наличиим. Войковская:Под заказм. Академическая:Под заказ52 790 56 900 Всего 3 Дж. А по факту 2 рубля монету фактически навылет метров с 20. Это так, для примера. Их продается море.
17:39:14 04-06-2025
гость (17:08:56 04-06-2025) По какому паспорту?? Если только на 18 лет не тянете то да. ... Продается все. Страну продали! КАРЛ!!! а тут такие мелочи.
15:29:48 04-06-2025
Газ туда пустить, сами выбегут.
15:32:16 04-06-2025
Электричество в щитке на площадке выключить им, сразу выйдут
16:28:17 04-06-2025
Гость (15:32:16 04-06-2025) Электричество в щитке на площадке выключить им, сразу выйдут... вово, инет вырубится, еду не приготовить.. Гаси их, ребята!!
15:49:53 04-06-2025
Дебилы....
15:52:32 04-06-2025
Гость (15:39:16 04-06-2025) Можем провести эксперимент. На вас легкая летняя одежда. Стр... А в чем эксперимент-то вы предлагаете тому товарищу ? Что воздушка не пробьет одежду или наоборот пробьет ? Пробьет и еще как, из Хатсана 125 пробьет всю задницу и до кости дойдет. ИЖ послабее конечно, но тоже думаю мало не покажется.
16:11:58 04-06-2025
Гость (15:52:32 04-06-2025) А в чем эксперимент-то вы предлагаете тому товарищу ? Что во... Абсолютно солидарен. Даже 4.5 21-25 дж 410 м с пробьет человека насквозь. Про папу и деда молчу.
17:54:10 04-06-2025
Притвориться соседом с низу и сказать им, что Вы нас топите.
06:26:12 05-06-2025
Гость (17:54:10 04-06-2025) Притвориться соседом с низу и сказать им, что Вы нас топите.... вы слишком много некачественных сериалов смотрите
18:32:23 04-06-2025
Полицейские тоже люди, боятся стрелков.