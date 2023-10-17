Расчлененное тело бурого медведя нашли в машине алтайские таможенники
Документы на вывоз редкого животного из страны водитель не показал
17 октября 2023, 18:36, ИА Амител
Фото: Алтайская таможня
Таможенники в Алтайском крае нашли в автомобиле расчлененную тушу медведя. Об этом рассказали в пресс-службе региональной таможни.
Сотрудники остановили машину для проверки в районе пункта пропуска "Кулунда". В багажнике водитель перевозил голову, лапы, другие части тела, а также мясо медведя. Предположительно, из них собирались сделать чучело. Документов на вывоз редкого животного из страны у водителя не было.
По данному факту возбудили уголовное дело.
07:19:08 18-10-2023
А мишку жалко.
09:05:59 18-10-2023
А что в нем редкого-то? Это ж обыкновенный бурый медведь.
12:45:35 18-10-2023
ыть (09:05:59 18-10-2023) А что в нем редкого-то? Это ж обыкновенный бурый медведь.... Пишут "Бурый медведь внесён в Красную книгу МСОП со статусом «вид, находящийся под угрозой»".