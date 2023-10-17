Расчлененное тело бурого медведя нашли в машине алтайские таможенники

Документы на вывоз редкого животного из страны водитель не показал

17 октября 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: Алтайская таможня

Таможенники в Алтайском крае нашли в автомобиле расчлененную тушу медведя. Об этом рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Сотрудники остановили машину для проверки в районе пункта пропуска "Кулунда". В багажнике водитель перевозил голову, лапы, другие части тела, а также мясо медведя. Предположительно, из них собирались сделать чучело. Документов на вывоз редкого животного из страны у водителя не было.

По данному факту возбудили уголовное дело.