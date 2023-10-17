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Расчлененное тело бурого медведя нашли в машине алтайские таможенники

Документы на вывоз редкого животного из страны водитель не показал

17 октября 2023, 18:36, ИА Амител

Фото: Алтайская таможня
Фото: Алтайская таможня

Таможенники в Алтайском крае нашли в автомобиле расчлененную тушу медведя. Об этом рассказали в пресс-службе региональной таможни.

Сотрудники остановили машину для проверки в районе пункта пропуска "Кулунда". В багажнике водитель перевозил голову, лапы, другие части тела, а также мясо медведя. Предположительно, из них собирались сделать чучело. Документов на вывоз редкого животного из страны у водителя не было.

По данному факту возбудили уголовное дело. 

Алтайский край дикие животные

Комментарии 3

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Гость

07:19:08 18-10-2023

А мишку жалко.

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ыть

09:05:59 18-10-2023

А что в нем редкого-то? Это ж обыкновенный бурый медведь.

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Гость

12:45:35 18-10-2023

ыть (09:05:59 18-10-2023) А что в нем редкого-то? Это ж обыкновенный бурый медведь.... Пишут "Бурый медведь внесён в Красную книгу МСОП со статусом «вид, находящийся под угрозой»".

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