В АлтГУ в 2024 году проведут набор студентов среди выпускников школ и учреждений СПО

17 ноября 2023, 15:14, ИА Амител

Палеоантропологические коллекции / Фото: пресс-служба АлтГУ

Среди всего многообразия профессий одной из самых загадочных и романтичных была и будет работа этнолога, или, как ее еще нередко называют, – антрополога. И на самом деле, что может быть увлекательнее и интереснее постоянных путешествий, знакомства с чужими культурами, погружения в традиции разных народов? Именно этим и занимаются представители редкой, но крайне востребованной в нашей стране профессии. Рассказываем, где в Барнауле можно отучиться на этнолога и куда после выпуска можно пойти работать.

Нужно ли получать историческое образование, чтобы стать этнологом?

Раньше было нужно. С недавних пор в России появилось самостоятельное направление подготовки бакалавриата "Антропология и этнология".

С 2018 года подготовку по этому направлению ведут в Алтайском государственном университете в институте истории и международных отношений на кафедре археологии, этнографии и музеологии.

"То, что именно наш институт стал центром подготовки уникальных специалистов в области этнологии и антропологии, не случайно. У нас накоплен большой опыт изучения культур различных народов, как древних, так и современных. Для реконструкции процесса развития человека и культуры в нашем регионе проводятся активные археологические раскопки и этнографические экспедиции. Их результаты представлены в нашем Музее археологии и этнографии Алтая – уникальном и крупнейшем собрании древностей", – говорит директор института истории и международных отношений АлтГУ, этнолог Иван Назаров.

По его словам, в музее есть кабинет антропологии, в котором собраны палеоантропологические коллекции, позволяющие исследовать древних людей.

Изучение костных останков / Фото: пресс-служба АлтГУ

Как учатся будущие антропологи и этнологи?

Студенты имеют возможность уже с первого курса активно вести научно-исследовательскую деятельность, в том числе на базе научных лабораторий кафедры археологии, этнографии и музеологии:

принимать участие в археологических и этнографических экспедициях;

работать в архивах и музеях;

делиться результатами своих исследований на научных форумах и конференциях различного уровня;

публиковать свои научные труды.

Углубленное изучение английского и китайского языков делает программу уникальной, расширяя не только исследовательские возможности, но и повышая привлекательность выпускников на рынке труда.

Студенты / Фото: пресс-служба АлтГУ

"Мы изучаем археологию, этнологию, социальную антропологию, физическую антропологию и другие субдисциплины. В прошлом учебном году ездили на праздник кумандинцев Кочо-Кан, делали фотографии и писали отчет. Малые народности сливаются с русскими и их культурой, что влечет за собой потерю этнокультурной идентичности. Мы, этнологи, должны зафиксировать уходящие культуры для исторической памяти и дальнейшего изучения", – делится впечатлениями студентка третьего курса бакалавриата "Антропология и этнология" Виктория Кремлева.

Виктория также добавила, что у студентов была археологическая практика. Они несколько недель жили в палаточном лагере и раскапывали древние курганы.

Археологическая практика / Фото: АлтГУ

Где смогут работать будущие специалисты?

После окончания бакалавриата они смогут пополнить команды научно-исследовательских организаций, стать специалистами по вопросам национальной политики в органах власти, сотрудниками миграционных служб, найти свое применение в национально-культурных организациях и этнокультурных центрах региона.

Также чтобы расширить свои исследовательские компетенции, после окончания бакалавриата можно продолжить обучение в магистратуре.

Как поступить в АлтГУ на "Антропологию и этнологию"?

В 2024 году стать студентом этого направления могут выпускники школ и учреждений СПО.

Поступающие должны сдать вступительные испытания:

историю;

русский язык;

обществознание или иностранный язык (на выбор).

Наличие аттестата/диплома СПО с отличием, призовых мест в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства не ниже регионального уровня по предметам из перечня вступительных испытаний дают право на дополнительные баллы при поступлении, а также возможность получения повышенной академической стипендии, сумма которой может достигать 35 тыс. руб.

Подробнее о направлении, количестве мест, информацию о правилах и сроках подачи документов можно получить на официальных сайтах: abiturient.asu.ru и hist.asu.ru, а также группах во "ВКонтакте": vk.com/abiturientasu и vk.com/histfacasu.