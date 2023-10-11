Раскрутка канала на Ютубе: что нужно знать начинающему пользователю

Несколько важных советов

11 октября 2023, 17:15, ИА Амител erid: LjN8KLB9m

Интернет. Гаджеты / Фото: Racool_studio / Freepik

Чтобы добиться раскрутки канала на Ютубе самостоятельно, потребуется огромное количество усилий. Пользователю, поставившему перед собой подобную задачу, придется постоянно учиться, придумывать и воплощать в жизнь креативные идеи, а также вкладывать силы, время, деньги и прочие инвестиции. Также можно воспользоваться платными, уже проверенными способами раскрутки (подробнее можно изучить здесь: https://prmotion.me/youtube). О них мы и расскажем ниже.

Что влияет на популярность канала?

К основным факторам, улучшающим ранжирование канала, относятся:

количество и время просмотров;

количество подписчиков;

охват (какому количеству людей на платформе будет показано ваше видео);

число комментариев, лайков и дизлайков;

количество нажатий на "Поделиться";

число сохранений в плейлистах;

насколько широки источники трафика (откуда люди "приходят", чтобы посмотреть ваше видео);

активность подписчиков;

время просмотра и удержания;

соотношение числа кликов к числу просмотров.

Что поможет в продвижении?

Существует множество задач, которые владельцу придется решать на постоянной основе. Это:

составление контент-планов (что, как и когда вы будете публиковать, что необходимо для реализации поставленных задач);

постоянные эксперименты – важно менять форматы (репортажи, обзоры, интервью, шоу, развлекательные ролики и т.д.);

регулярные (в идеале – частые) публикации;

продумывание сценариев для ваших видео (максимум внимания – на первые 30 секунд, поскольку по статистике 50% зрителей прерывают просмотр именно в первые полминуты);

качественная техника и софт, используемые при создании видео;

учет SEO (Сео) – в заголовке и описании видео должны содержаться слова, имеющие прямое отношение к запросам пользователей;

перенаправление зрителей на другие ваши видео;

анализ достижений (можно узнать результаты работы, выявить и исправить ошибки);

общение в прямом эфире (большой популярностью у аудитории пользуются всевозможные стримы);

использование платных и бесплатных способов продвижения (Email-рассылки, заказы на лайки, репосты и комментарии, увеличение числа "живых" просмотров, реклама у блогеров и в соцсетях и т.д.).

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