Раскрутка канала на Ютубе: что нужно знать начинающему пользователю
Несколько важных советов
11 октября 2023, 17:15, ИА Амител erid: LjN8KLB9m
Интернет. Гаджеты / Фото: Racool_studio / Freepik
Чтобы добиться раскрутки канала на Ютубе самостоятельно, потребуется огромное количество усилий. Пользователю, поставившему перед собой подобную задачу, придется постоянно учиться, придумывать и воплощать в жизнь креативные идеи, а также вкладывать силы, время, деньги и прочие инвестиции. Также можно воспользоваться платными, уже проверенными способами раскрутки (подробнее можно изучить здесь: https://prmotion.me/youtube). О них мы и расскажем ниже.
Что влияет на популярность канала?
К основным факторам, улучшающим ранжирование канала, относятся:
- количество и время просмотров;
- количество подписчиков;
- охват (какому количеству людей на платформе будет показано ваше видео);
- число комментариев, лайков и дизлайков;
- количество нажатий на "Поделиться";
- число сохранений в плейлистах;
- насколько широки источники трафика (откуда люди "приходят", чтобы посмотреть ваше видео);
- активность подписчиков;
- время просмотра и удержания;
- соотношение числа кликов к числу просмотров.
Что поможет в продвижении?
Существует множество задач, которые владельцу придется решать на постоянной основе. Это:
- составление контент-планов (что, как и когда вы будете публиковать, что необходимо для реализации поставленных задач);
- постоянные эксперименты – важно менять форматы (репортажи, обзоры, интервью, шоу, развлекательные ролики и т.д.);
- регулярные (в идеале – частые) публикации;
- продумывание сценариев для ваших видео (максимум внимания – на первые 30 секунд, поскольку по статистике 50% зрителей прерывают просмотр именно в первые полминуты);
- качественная техника и софт, используемые при создании видео;
- учет SEO (Сео) – в заголовке и описании видео должны содержаться слова, имеющие прямое отношение к запросам пользователей;
- перенаправление зрителей на другие ваши видео;
- анализ достижений (можно узнать результаты работы, выявить и исправить ошибки);
- общение в прямом эфире (большой популярностью у аудитории пользуются всевозможные стримы);
- использование платных и бесплатных способов продвижения (Email-рассылки, заказы на лайки, репосты и комментарии, увеличение числа "живых" просмотров, реклама у блогеров и в соцсетях и т.д.).
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