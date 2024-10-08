Спортсменка умерла в автомобиле скорой помощи

08 октября 2024, 13:17, ИА Амител

Соревнования / Фото: unsplash.com

Спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне, сообщает РИА Новости.

Во время заплыва триатлонистка подала сигнал о помощи команде по безопасности на воде. Бригада врачей на месте оказала ей первую помощь. Несмотря на усилия врачей, спортсменка скончалась по пути в больницу.

Организаторы соревнований выразили соболезнования семье спортсменки и пообещали оказать поддержку.