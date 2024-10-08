Раскрыли подробности гибели российской триатлонистки в Барселоне
Спортсменка умерла в автомобиле скорой помощи
08 октября 2024, 13:17, ИА Амител
Спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне, сообщает РИА Новости.
Во время заплыва триатлонистка подала сигнал о помощи команде по безопасности на воде. Бригада врачей на месте оказала ей первую помощь. Несмотря на усилия врачей, спортсменка скончалась по пути в больницу.
Организаторы соревнований выразили соболезнования семье спортсменки и пообещали оказать поддержку.
"Мы благодарим команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров, которые оперативно оказали медицинскую помощь. Из уважения к спортсменке и ее семье мы пока воздержимся от дальнейших комментариев", – подчеркнули организаторы.
13:20:39 08-10-2024
и где подробности то
13:59:38 08-10-2024
Подробностей не увидел... А вот благодарность спасателям за что? За гибель?
14:02:46 08-10-2024
в 41 год на АйронМэн? совсем куку
23:08:45 08-10-2024
Для спортсменов такой возраст с учётом интенсивного износа уже опасен. Куда смотрят тренеры и организаторы? Соболезную.