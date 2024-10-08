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Раскрыли подробности гибели российской триатлонистки в Барселоне

Спортсменка умерла в автомобиле скорой помощи

08 октября 2024, 13:17, ИА Амител

Соревнования / Фото: unsplash.com
Соревнования / Фото: unsplash.com

Спортсменка из Санкт-Петербурга Елена Смирнова утонула во время соревнований по триатлону Ironman в Барселоне, сообщает РИА Новости.

Во время заплыва триатлонистка подала сигнал о помощи команде по безопасности на воде. Бригада врачей на месте оказала ей первую помощь. Несмотря на усилия врачей, спортсменка скончалась по пути в больницу.

Организаторы соревнований выразили соболезнования семье спортсменки и пообещали оказать поддержку.

"Мы благодарим команду по безопасности на воде, медицинский персонал и волонтеров, которые оперативно оказали медицинскую помощь. Из уважения к спортсменке и ее семье мы пока воздержимся от дальнейших комментариев", – подчеркнули организаторы.

Григорий Маляренко / Фото: oguor.ru

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Комментарии 4

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Гость

13:20:39 08-10-2024

и где подробности то

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Юс

13:59:38 08-10-2024

Подробностей не увидел... А вот благодарность спасателям за что? За гибель?

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Гость

14:02:46 08-10-2024

в 41 год на АйронМэн? совсем куку

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Гость

23:08:45 08-10-2024

Для спортсменов такой возраст с учётом интенсивного износа уже опасен. Куда смотрят тренеры и организаторы? Соболезную.

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