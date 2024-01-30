Раскрыта декларация о доходах Путина за 2017-2022 годы

В собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, три автомобиля (две машины ГАЗ М21 и "Нива") и автоприцеп "Скиф"

30 января 2024, 21:33, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В 2017-2022 годах президент России Владимир Путин заработал 67,6 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация, которую глава государства подал в ЦИК при регистрации в качестве кандидата на выборах.

Так, в собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, три автомобиля (две машины ГАЗ М21 и "Нива") и автоприцеп "Скиф".

Также у Путина есть 10 счетов в банках, на которых находятся 54,4 млн рублей и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург".

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.

Вчера, 29 января, ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, решение принято единогласно.