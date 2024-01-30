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Раскрыта декларация о доходах Путина за 2017-2022 годы

В собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, три автомобиля (две машины ГАЗ М21 и "Нива") и автоприцеп "Скиф"

30 января 2024, 21:33, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В 2017-2022 годах президент России Владимир Путин заработал 67,6 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация, которую глава государства подал в ЦИК при регистрации в качестве кандидата на выборах.

Так, в собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, три автомобиля (две машины ГАЗ М21 и "Нива") и автоприцеп "Скиф".

Также у Путина есть 10 счетов в банках, на которых находятся 54,4 млн рублей и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург".

Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.

Вчера, 29 января, ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, решение принято единогласно.

Владимир Путин выборы

Комментарии 8

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Гость

08:18:23 31-01-2024

И ведь есть дурачки, которые этому верят.

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Гость

09:07:11 31-01-2024

Прицеп Скиф.... Это так мило, что даже противно

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Пацифист

09:16:19 31-01-2024

фух, автоприцеп на месте, значит всё хорошо у кормильца, не голодает

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Гость

09:50:21 31-01-2024

На гособеспечении он и одна из резиденций достанется ему навсегда, когда мифическиеи миллиарды то тратить если постоянно работать, поэтому в них нет смысла

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Гость

11:29:51 31-01-2024

Гость (09:50:21 31-01-2024) На гособеспечении он и одна из резиденций достанется ему нав... Дети могут тратить, и они не мифические

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Гость

12:33:41 31-01-2024

Есть все-таки в стране вечные ценности. Например, "прицеп автомобильный «Скиф», 1987 г. в." Жив, курилка, до сих пор жив!

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Гость

12:56:18 31-01-2024

Гость (12:33:41 31-01-2024) Есть все-таки в стране вечные ценности. Например, "прицеп а... причём данный прицеп с каждым годом дорожает. Предствьте, сколько могут отвалить за конкретный "Скиф" коллекционеры!

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Гость

13:23:17 31-01-2024

Показушная скромность не имеющая границ.

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