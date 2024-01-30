Раскрыта декларация о доходах Путина за 2017-2022 годы
В собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, три автомобиля (две машины ГАЗ М21 и "Нива") и автоприцеп "Скиф"
30 января 2024, 21:33, ИА Амител
В 2017-2022 годах президент России Владимир Путин заработал 67,6 млн рублей. Об этом свидетельствует декларация, которую глава государства подал в ЦИК при регистрации в качестве кандидата на выборах.
Так, в собственности президента находятся квартира площадью 77 квадратных метров, гараж, три автомобиля (две машины ГАЗ М21 и "Нива") и автоприцеп "Скиф".
Также у Путина есть 10 счетов в банках, на которых находятся 54,4 млн рублей и 230 акций ПАО "Банк Санкт-Петербург".
Напомним, что выборы пройдут с 15 по 17 марта. В 29 регионах, в том числе в Алтайском крае, будет организовано дистанционное электронное голосование.
Вчера, 29 января, ЦИК зарегистрировала Владимира Путина кандидатом в президенты. По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, решение принято единогласно.
08:18:23 31-01-2024
И ведь есть дурачки, которые этому верят.
09:07:11 31-01-2024
Прицеп Скиф.... Это так мило, что даже противно
09:16:19 31-01-2024
фух, автоприцеп на месте, значит всё хорошо у кормильца, не голодает
09:50:21 31-01-2024
На гособеспечении он и одна из резиденций достанется ему навсегда, когда мифическиеи миллиарды то тратить если постоянно работать, поэтому в них нет смысла
11:29:51 31-01-2024
Гость (09:50:21 31-01-2024) На гособеспечении он и одна из резиденций достанется ему нав... Дети могут тратить, и они не мифические
12:33:41 31-01-2024
Есть все-таки в стране вечные ценности. Например, "прицеп автомобильный «Скиф», 1987 г. в." Жив, курилка, до сих пор жив!
12:56:18 31-01-2024
Гость (12:33:41 31-01-2024) Есть все-таки в стране вечные ценности. Например, "прицеп а... причём данный прицеп с каждым годом дорожает. Предствьте, сколько могут отвалить за конкретный "Скиф" коллекционеры!
13:23:17 31-01-2024
Показушная скромность не имеющая границ.