Раскрыто число алкоголиков в Алтайском крае

Тенденции к снижению пока нет, говорят медики

14 июня 2023, 10:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае зарегистрировано больше 24 тысяч человек с алкоголизмом, через отделение неотложной наркологической помощи краевого наркодиспансера ежегодно проходят свыше 2 тысяч пациентов. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Пустых коек в отделении интенсивной терапии неотложки также практически не бывает. В половине случаев там лежат пациенты с алкогольными психозами, остальные пребывают в тяжелом похмелье после запоя в несколько дней, а то и недель.

По словам медиков, тенденции к снижению числа алкоголиков пока нет.

Сейчас в России по инициативе Минздрава проходит неделя отказа от алкоголя. Она продлится до воскресенья, 18 июня.