Раскрыто число алкоголиков в Алтайском крае
Тенденции к снижению пока нет, говорят медики
14 июня 2023, 10:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае зарегистрировано больше 24 тысяч человек с алкоголизмом, через отделение неотложной наркологической помощи краевого наркодиспансера ежегодно проходят свыше 2 тысяч пациентов. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Пустых коек в отделении интенсивной терапии неотложки также практически не бывает. В половине случаев там лежат пациенты с алкогольными психозами, остальные пребывают в тяжелом похмелье после запоя в несколько дней, а то и недель.
По словам медиков, тенденции к снижению числа алкоголиков пока нет.
Сейчас в России по инициативе Минздрава проходит неделя отказа от алкоголя. Она продлится до воскресенья, 18 июня.
10:01:40 14-06-2023
Вранье. Меня не посчитали.
10:26:42 14-06-2023
Серегу добавьте, Юрика и Колю.
11:21:59 14-06-2023
а как считали?
11:41:18 14-06-2023
и для чего раскрыли то? что прям секретная инфа была или где
11:54:00 14-06-2023
Проезжаю вчера мимо ЖК Мотор на Северо- Западной,15. Не успели люди заселиться, а уже в торце открыта пивнушка! Между тем, врач- онкоуролог Марк Гадзиян предупреждает, что пиво является одним из самых опасных алкогольных напитков, поскольку может вызвать развития рака кишечника при частом употреблении. Об этом сообщает «Российская газета».
12:16:09 14-06-2023
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26. 26-28). Душа просит, а бесы пытаются заменить: вот и пьет человек и не может напиться, чревоугодничает и не может накушаться...
12:17:47 14-06-2023
Ну хоть что то растет
13:29:03 14-06-2023
Здесь бы надо рейтинг регионов в процентном отношении к коренному населению. А так непонятно много это или мало, сколько было раньше, какая тенденция за 30-40 лет. Но кстати несколько лет назад попадалось пару жилых домов в городе, где было одновременно 3 пивнушки. Но держалось это недолго, всё-таки конкуренция, клиентская база нестабильна. Сейчас в одном из тех домов одна осталась, но зато в соседнем еще одна.
15:48:33 14-06-2023
На районе столько насчитаю
16:01:14 14-06-2023
Это прорыв?