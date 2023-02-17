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Раскрыты подробности аварии возле здания правительства Алтайского края

Авария никак не оформлялась — в ней нет пострадавших и материального ущерба

17 февраля 2023, 19:28, ИА Амител

Водитель не справился с управлением и въехал в стену возле здания правительства Алтайского края. Как рассказали в пресс-службе региональных властей, автомобиль занесло.

Отмечается, что ДТП никак не оформлялось – материальный ущерб не был нанесён, пострадавших нет. Водитель в момент инцидента был трезв.

Напомним, что авария произошла днём 17 февраля. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель заехал на тротуар, а после влетел в сугроб справа от входа в здание правительства, застряв в снегу.

Комментарии 6

  • А то, что хозяина серебристой машинки (по моему логан) надо наказать?
    18 февраля, Гость   Ответить
  • так въехал в стену или застрял в сугробе? почему мы должны додумывать?
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Обожранный начальственный сынок к папе приезжал? Поэтому "никто не виноват, всех отпустили"
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Хозяин серебристой машины это краевое правительство, ведомственный автомобиль пошёл на разворот. А вот водитель который в сугроб вылетел не выполнил требования знака - движение без остановки запрещено, за что и поплатился.... знаки стоят с обеих сторон здания краевого правительства, именно для того чтобы ведомственные автомобили могли спокойно выполнять любые маневры. Ну а про стену тут конечно лишнее)))) но зато какой заголовок!
    18 февраля, Гость   Ответить
  • движение без остановки запрещено Нет там таких знаков. Но есть Знак 3.2. Движение запрещено
    18 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, чувствую, кинематограф на Вас оказывает чрезмерное влияние. Или алкоголь. Или вместе...
    18 февраля, Гость   Ответить
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