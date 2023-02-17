Раскрыты подробности аварии возле здания правительства Алтайского края

Авария никак не оформлялась — в ней нет пострадавших и материального ущерба

17 февраля 2023, 19:28, ИА Амител

Водитель не справился с управлением и въехал в стену возле здания правительства Алтайского края. Как рассказали в пресс-службе региональных властей, автомобиль занесло.

Отмечается, что ДТП никак не оформлялось – материальный ущерб не был нанесён, пострадавших нет. Водитель в момент инцидента был трезв.

Напомним, что авария произошла днём 17 февраля. На опубликованных в Сети кадрах видно, что водитель заехал на тротуар, а после влетел в сугроб справа от входа в здание правительства, застряв в снегу.