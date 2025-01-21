"Распинали" за поведение. В Новосибирске тренера обвинили в жестоком воспитании детей

Сам мужчина отвергает, что причастен к подобным педагогическим методам

21 января 2025, 17:45, ИА Амител

Коньки / Фото: unsplash.com / Matthew Fournier

Родители четвероклассников обвинили тренера одной из новосибирских спортивных школ в непедагогичных методах воспитания молодых хоккеистов. Как сообщает "КП-Новосибирск", они утверждают, что мужчина подвергал детей унижениям.

"Тренера нам назначили в январе 2024 года. Он пренебрежительно относился к детям. Выделял среди них любимчиков. Многие подверглись с его стороны унижению. Мог сказать: "Вы не достойны быть у нас в команде", – рассказала Елена, мама одного из пострадавших детей.

По словам женщины, в середине октября ей позвонил сын. Мальчик рассказал, что тренер подошел к нему в раздевалке и заявил, что спорт – это не его, а ему пора "достать яички из штанов". Тогда родители не отреагировали, но унижения продолжились. В декабре его и еще четырех мальчиков наказали за нарушения дисциплины в школах – для этого тренер просмотрел дневники детей по поведению.

"Он поставил провинившихся лицом к стене со словами "сейчас вам будут ягодицы распинывать". Кроме моего сына было еще четыре мальчишки, которых поставили у стены. То есть команда из 20 человек в эту пятерку условных аутсайдеров по заданию тренера пинала футбольным мячом. Моему прилетело больше всего, потому что у него больше всех замечаний. Ребенок после всего позвонил мне, я написала о случившемся в родительский чат. У сына в травмпункте диагностировали ушибы", – рассказывает Елена.

Вместе с другими возмущенными родителями мама мальчика обратилась в Следственный комитет. Сейчас по данному факту проводится проверка. Тренера отстранили. Он также рассказал свою версию: по его словам, что у него есть наказания за нарушения дисциплины, но "пропинывать" нарушителям дети решили сами. По словам мужчины, никто не жаловался на ушибы. Кроме того, он отвергает, что выделяет любимчиков.