"Распинали" за поведение. В Новосибирске тренера обвинили в жестоком воспитании детей
Сам мужчина отвергает, что причастен к подобным педагогическим методам
21 января 2025, 17:45, ИА Амител
Родители четвероклассников обвинили тренера одной из новосибирских спортивных школ в непедагогичных методах воспитания молодых хоккеистов. Как сообщает "КП-Новосибирск", они утверждают, что мужчина подвергал детей унижениям.
"Тренера нам назначили в январе 2024 года. Он пренебрежительно относился к детям. Выделял среди них любимчиков. Многие подверглись с его стороны унижению. Мог сказать: "Вы не достойны быть у нас в команде", – рассказала Елена, мама одного из пострадавших детей.
По словам женщины, в середине октября ей позвонил сын. Мальчик рассказал, что тренер подошел к нему в раздевалке и заявил, что спорт – это не его, а ему пора "достать яички из штанов". Тогда родители не отреагировали, но унижения продолжились. В декабре его и еще четырех мальчиков наказали за нарушения дисциплины в школах – для этого тренер просмотрел дневники детей по поведению.
"Он поставил провинившихся лицом к стене со словами "сейчас вам будут ягодицы распинывать". Кроме моего сына было еще четыре мальчишки, которых поставили у стены. То есть команда из 20 человек в эту пятерку условных аутсайдеров по заданию тренера пинала футбольным мячом. Моему прилетело больше всего, потому что у него больше всех замечаний. Ребенок после всего позвонил мне, я написала о случившемся в родительский чат. У сына в травмпункте диагностировали ушибы", – рассказывает Елена.
Вместе с другими возмущенными родителями мама мальчика обратилась в Следственный комитет. Сейчас по данному факту проводится проверка. Тренера отстранили. Он также рассказал свою версию: по его словам, что у него есть наказания за нарушения дисциплины, но "пропинывать" нарушителям дети решили сами. По словам мужчины, никто не жаловался на ушибы. Кроме того, он отвергает, что выделяет любимчиков.
17:52:44 21-01-2025
Елена, ваш сын невоспитанный балбес, который в школе не умеет себя вести ну вот тренер решил помочь вашему сыну понять, что "Вы не достойны быть у нас в команде". Ленаяжемать - только вот одно слово
12:01:59 22-01-2025
Гость (17:52:44 21-01-2025) Елена, ваш сын невоспитанный балбес, который в школе не умее... а вы ВСЮ статью прочли? Внимательно?
17:56:46 21-01-2025
Мы в школе так играли, тоже тренер предлагал проигравшую команду ставили у стены и пинали мячом (играли на пинульки). Всем было весело! Так сказать стимул выигрывать. И уж точно озабоченные мамаши в школу и СК не прибегали
18:31:50 21-01-2025
Я же мать. Марш в балет!!! Трус не играет в хоккей
18:52:51 21-01-2025
Мама отдала бы своего ребенка в художественную или музыкальную школу, зачем в футбол, если ее сынок такой нежный.
19:00:40 21-01-2025
Деградация полнейшая. И я не про тренера. Скоро ничего не останется. Спорта точно не будет. Только тепличные корзиночки и цветочки. И бьюти-блогеры в тик-токе.
20:47:43 21-01-2025
все комментаторы правы!
22:44:36 21-01-2025
И всё-равно, наказание наказанию рознь...пусть круги мотают, отжимаются 100 раз, приседают 200, но эта "распинка",доставшаяся нам из 30-40-х годов просто опасна (травма седалищного нерва, попадание в затылок-сотрясение и т.п.) ИМХО
22:54:58 21-01-2025
Юс (22:44:36 21-01-2025) И всё-равно, наказание наказанию рознь...пусть круги мотают,... Что у вас болит? Нерв седалища или сотрясение? Когда в "оппу" играли в детстве, никто вертикально не стоял, чтоб ему в голову мячом не зарядили... Значит у вас нерв болит... Чем лечитесь?
23:31:58 21-01-2025
Гость (22:54:58 21-01-2025) Что у вас болит? Нерв седалища или сотрясение? Когда в "оппу... А вам, похоже, в голову всё-таки прилетало)))
07:01:25 22-01-2025
Юс (23:31:58 21-01-2025) А вам, похоже, в голову всё-таки прилетало)))... Вы за свои болячки ответьте. Чем вы больной нерв седалища лечите? Или ждете, что сам поболит и отвалится?
12:10:42 22-01-2025
Гость (07:01:25 22-01-2025) Вы за свои болячки ответьте. Чем вы больной нерв седалища ле... Видно, сильно прилетело)))
23:01:56 21-01-2025
Ужас! Комментаторы, вы звери?
11:22:47 22-01-2025
У нас тренер по борьбе (царство ему небесное, убили в 90-е, отличный мужик был) провинившихся шлепком кеда по заднице прогревал. Один раз прочувствуешь - больше не захочешь повторять точно, лично проверено :-) А с пацанами по другому никак, сюси-пуси они не понимают. А у данной мамки вырастет маменькин сынулька, которого более сильные всегда будут гнобить.
12:06:33 22-01-2025
а только меня смутило , что Тренер спортивной школы наказывал за плохое поведение в общеобразовательной школе???
14:35:48 22-01-2025
видимо до личинок туго доходит раз к ним такие методы, а то про права свои знают а про обязанности забывают и еще яжематери этих личинок подключаются на любой чих их дитячек.
ой дитятко травму получило ну так это спорт курица знала куда своё чадо отдает.
дитятко послало тренера в пешее и получило по соплям всё сразу жаловаться папке с мамкой и прибегут тренеру глаза выцарапать.
закончится всё тем что ваших детей просто перестанут учить и тренеровать пусть ваши личинки будут слабыми неучами которых вечно лупят