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"Распинали" за поведение. В Новосибирске тренера обвинили в жестоком воспитании детей

Сам мужчина отвергает, что причастен к подобным педагогическим методам

21 января 2025, 17:45, ИА Амител

Коньки / Фото: unsplash.com / Matthew Fournier
Коньки / Фото: unsplash.com / Matthew Fournier

Родители четвероклассников обвинили тренера одной из новосибирских спортивных школ в непедагогичных методах воспитания молодых хоккеистов. Как сообщает "КП-Новосибирск", они утверждают, что мужчина подвергал детей унижениям.

"Тренера нам назначили в январе 2024 года. Он пренебрежительно относился к детям. Выделял среди них любимчиков. Многие подверглись с его стороны унижению. Мог сказать: "Вы не достойны быть у нас в команде", – рассказала Елена, мама одного из пострадавших детей.

По словам женщины, в середине октября ей позвонил сын. Мальчик рассказал, что тренер подошел к нему в раздевалке и заявил, что спорт – это не его, а ему пора "достать яички из штанов". Тогда родители не отреагировали, но унижения продолжились. В декабре его и еще четырех мальчиков наказали за нарушения дисциплины в школах – для этого тренер просмотрел дневники детей по поведению.

"Он поставил провинившихся лицом к стене со словами "сейчас вам будут ягодицы распинывать". Кроме моего сына было еще четыре мальчишки, которых поставили у стены. То есть команда из 20 человек в эту пятерку условных аутсайдеров по заданию тренера пинала футбольным мячом. Моему прилетело больше всего, потому что у него больше всех замечаний. Ребенок после всего позвонил мне, я написала о случившемся в родительский чат. У сына в травмпункте диагностировали ушибы", – рассказывает Елена.

Вместе с другими возмущенными родителями мама мальчика обратилась в Следственный комитет. Сейчас по данному факту проводится проверка. Тренера отстранили. Он также рассказал свою версию: по его словам, что у него есть наказания за нарушения дисциплины, но "пропинывать" нарушителям дети решили сами. По словам мужчины, никто не жаловался на ушибы. Кроме того, он отвергает, что выделяет любимчиков.

Новосибирская область Происшествия Хоккей

Комментарии 16

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Гость

17:52:44 21-01-2025

Елена, ваш сын невоспитанный балбес, который в школе не умеет себя вести ну вот тренер решил помочь вашему сыну понять, что "Вы не достойны быть у нас в команде". Ленаяжемать - только вот одно слово

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Гость

12:01:59 22-01-2025

Гость (17:52:44 21-01-2025) Елена, ваш сын невоспитанный балбес, который в школе не умее... а вы ВСЮ статью прочли? Внимательно?

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123

17:56:46 21-01-2025

Мы в школе так играли, тоже тренер предлагал проигравшую команду ставили у стены и пинали мячом (играли на пинульки). Всем было весело! Так сказать стимул выигрывать. И уж точно озабоченные мамаши в школу и СК не прибегали

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Пузырек

18:31:50 21-01-2025

Я же мать. Марш в балет!!! Трус не играет в хоккей

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Гость

18:52:51 21-01-2025

Мама отдала бы своего ребенка в художественную или музыкальную школу, зачем в футбол, если ее сынок такой нежный.

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Гость

19:00:40 21-01-2025

Деградация полнейшая. И я не про тренера. Скоро ничего не останется. Спорта точно не будет. Только тепличные корзиночки и цветочки. И бьюти-блогеры в тик-токе.

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Гость

20:47:43 21-01-2025

все комментаторы правы!

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Юс

22:44:36 21-01-2025

И всё-равно, наказание наказанию рознь...пусть круги мотают, отжимаются 100 раз, приседают 200, но эта "распинка",доставшаяся нам из 30-40-х годов просто опасна (травма седалищного нерва, попадание в затылок-сотрясение и т.п.) ИМХО

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Гость

22:54:58 21-01-2025

Юс (22:44:36 21-01-2025) И всё-равно, наказание наказанию рознь...пусть круги мотают,... Что у вас болит? Нерв седалища или сотрясение? Когда в "оппу" играли в детстве, никто вертикально не стоял, чтоб ему в голову мячом не зарядили... Значит у вас нерв болит... Чем лечитесь?

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Юс

23:31:58 21-01-2025

Гость (22:54:58 21-01-2025) Что у вас болит? Нерв седалища или сотрясение? Когда в "оппу... А вам, похоже, в голову всё-таки прилетало)))

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Гость

07:01:25 22-01-2025

Юс (23:31:58 21-01-2025) А вам, похоже, в голову всё-таки прилетало)))... Вы за свои болячки ответьте. Чем вы больной нерв седалища лечите? Или ждете, что сам поболит и отвалится?

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Юс

12:10:42 22-01-2025

Гость (07:01:25 22-01-2025) Вы за свои болячки ответьте. Чем вы больной нерв седалища ле... Видно, сильно прилетело)))

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Гость

23:01:56 21-01-2025

Ужас! Комментаторы, вы звери?

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Гость

11:22:47 22-01-2025

У нас тренер по борьбе (царство ему небесное, убили в 90-е, отличный мужик был) провинившихся шлепком кеда по заднице прогревал. Один раз прочувствуешь - больше не захочешь повторять точно, лично проверено :-) А с пацанами по другому никак, сюси-пуси они не понимают. А у данной мамки вырастет маменькин сынулька, которого более сильные всегда будут гнобить.

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Гость

12:06:33 22-01-2025

а только меня смутило , что Тренер спортивной школы наказывал за плохое поведение в общеобразовательной школе???

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Аркадий

14:35:48 22-01-2025

видимо до личинок туго доходит раз к ним такие методы, а то про права свои знают а про обязанности забывают и еще яжематери этих личинок подключаются на любой чих их дитячек.

ой дитятко травму получило ну так это спорт курица знала куда своё чадо отдает.
дитятко послало тренера в пешее и получило по соплям всё сразу жаловаться папке с мамкой и прибегут тренеру глаза выцарапать.

закончится всё тем что ваших детей просто перестанут учить и тренеровать пусть ваши личинки будут слабыми неучами которых вечно лупят

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