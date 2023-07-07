Расписание двух пригородных поездов изменится в Алтайском крае с 12 июля

Корректировка во времени следования составит от 1 часа 25 минут до 1 часа 59 минут

07 июля 2023, 09:20, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае с 12 июля по 26 октября изменится расписание двух ежедневных пригородных поездов компании "Алтай-Пригород", сообщили в Минтрансе региона.

С 12-го числа изменения затронут поезд № 7016 Рубцовск – Барнаул – он будет выезжать в 08:39 (на 1 час 25 минут позже), а прибывать в 13:12 (на 1 час 42 минуты позже).

Также новый график будет у поезда № 6118 Локоть – Алейская – отправка в 08:12 (позже на 1 час 54 минуты), прибытие в 12:15 (позже на 1 час 59 минут).

Как пояснили в ведомстве, изменения связаны с проведением ремонтных путевых работ.

Уточнить информацию о расписании можно на сайте "Алтай-Пригород", по телефону +7(3852) 29-21-68, а также в пригородных билетных кассах.