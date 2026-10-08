НОВОСТИЗдоровье

Распространение вышло из‑под контроля. В Конго резко растет число заболевших Эболой

На регион приходится почти 40% новых случаев заражения

08 октября 2026, 10:44, ИА Амител

Врачи в защитных костюмах / Фото: amic.ru
Врачи в защитных костюмах / Фото: amic.ru

В провинции Северное Киву Демократической Республики Конго стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка — распространение лихорадки Эбола вышло из‑под контроля. Об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на Международную гуманитарную организацию "Врачи без границ", пишет РИА Новости.

Представители "Врачей без границ" отмечают резкий рост числа заболевших в регионе. На Северное Киву сейчас приходится почти 40% всех новых подтвержденных случаев заражения в стране. Вспышка болезни началась в апреле. По актуальным данным, вирусом заразились 8603 человека, 4148 из них скончались.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в начале сентября охарактеризовал текущую эпидемию в ДРК как самую быстроразвивающуюся в истории. Он также обратил внимание на наличие цепочек передачи вируса, которые пока остаются неизвестными для медиков. 

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

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Здоровье Вирус Мир

Комментарии 4

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медведь-шатун

11:16:53 08-10-2026

Ждем привоза в Россию нашими неугомонными туристами...

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Гость

11:43:58 08-10-2026

медведь-шатун (11:16:53 08-10-2026) Ждем привоза в Россию нашими неугомонными туристами...... Привезут... Не сомневайся... Они всю заразу притащут...

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Гость

13:17:46 08-10-2026

медведь-шатун (11:16:53 08-10-2026) Ждем привоза в Россию нашими неугомонными туристами...... А еще, очередную пандемию..

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Трагати

12:06:17 08-10-2026

российские туристы - слов не понимают, а трудящиеся - на вентилятор подбросят, со своими просьбами

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