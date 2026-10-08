Распространение вышло из‑под контроля. В Конго резко растет число заболевших Эболой
На регион приходится почти 40% новых случаев заражения
08 октября 2026, 10:44, ИА Амител
В провинции Северное Киву Демократической Республики Конго стремительно ухудшается эпидемиологическая обстановка — распространение лихорадки Эбола вышло из‑под контроля. Об этом сообщает телеканал Africanews со ссылкой на Международную гуманитарную организацию "Врачи без границ", пишет РИА Новости.
Представители "Врачей без границ" отмечают резкий рост числа заболевших в регионе. На Северное Киву сейчас приходится почти 40% всех новых подтвержденных случаев заражения в стране. Вспышка болезни началась в апреле. По актуальным данным, вирусом заразились 8603 человека, 4148 из них скончались.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в начале сентября охарактеризовал текущую эпидемию в ДРК как самую быстроразвивающуюся в истории. Он также обратил внимание на наличие цепочек передачи вируса, которые пока остаются неизвестными для медиков.
11:16:53 08-10-2026
Ждем привоза в Россию нашими неугомонными туристами...
11:43:58 08-10-2026
медведь-шатун (11:16:53 08-10-2026) Ждем привоза в Россию нашими неугомонными туристами...... Привезут... Не сомневайся... Они всю заразу притащут...
13:17:46 08-10-2026
медведь-шатун (11:16:53 08-10-2026) Ждем привоза в Россию нашими неугомонными туристами...... А еще, очередную пандемию..
12:06:17 08-10-2026
российские туристы - слов не понимают, а трудящиеся - на вентилятор подбросят, со своими просьбами