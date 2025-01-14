Рассекречены документы об экспериментах ЦРУ по управлению сознанием

Речь идет о проекте "Артишок", который предшествовал скандальному MKUltra

14 января 2025, 10:50, ИА Амител

Американский флаг / Фото: unsplash.com

Американские ученые в рамках проекта "Артишок" проводили наркогипнотическую интеграцию людей, подозреваемых в шпионаже. Как сообщает "360", об этом свидетельствуют данные цифрового архива национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона, который рассекретил документы о проектах "Артишок" по созданию средств управления сознанием.

В декабре 2024 года архив опубликовал более 1200 документов об экспериментах ЦРУ по поведенческому контролю и контролю над сознанием, которые проводились с 1953 по 1970-е годы. Один из них носил название "Артишок". Исследователи применили метод наркогипнотической интеграции во время допроса перевербованных "русских агентов".

В частности, подопытных подвергали наркотическому гипнозу, для того чтобы вызвать у них амнезию. Перед допросом им давали быстродействующий седативный препарат, барбитурат, вместе с мощным стимулятором – метамфетамином.

Ранее сообщалось, что во время "Артишока" ЦРУ также исследовало потенциал лихорадки денге и других заболеваний. Своими экспериментами власти пытались установить надзор над теми, кого оно считало "более слабыми" и "менее интеллектуальными" слоями общества, а также над потенциальными шпионами, перебежчиками, военнопленными и другими "подозрительными" личностями.