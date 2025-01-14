Рассекречены документы об экспериментах ЦРУ по управлению сознанием
Речь идет о проекте "Артишок", который предшествовал скандальному MKUltra
14 января 2025, 10:50, ИА Амител
Американские ученые в рамках проекта "Артишок" проводили наркогипнотическую интеграцию людей, подозреваемых в шпионаже. Как сообщает "360", об этом свидетельствуют данные цифрового архива национальной безопасности Университета Джорджа Вашингтона, который рассекретил документы о проектах "Артишок" по созданию средств управления сознанием.
В декабре 2024 года архив опубликовал более 1200 документов об экспериментах ЦРУ по поведенческому контролю и контролю над сознанием, которые проводились с 1953 по 1970-е годы. Один из них носил название "Артишок". Исследователи применили метод наркогипнотической интеграции во время допроса перевербованных "русских агентов".
В частности, подопытных подвергали наркотическому гипнозу, для того чтобы вызвать у них амнезию. Перед допросом им давали быстродействующий седативный препарат, барбитурат, вместе с мощным стимулятором – метамфетамином.
Ранее сообщалось, что во время "Артишока" ЦРУ также исследовало потенциал лихорадки денге и других заболеваний. Своими экспериментами власти пытались установить надзор над теми, кого оно считало "более слабыми" и "менее интеллектуальными" слоями общества, а также над потенциальными шпионами, перебежчиками, военнопленными и другими "подозрительными" личностями.
10:59:42 14-01-2025
А разве ежедневные телефонные атаки мошеннических коллцентров на ВСЕХ граждан России ( включая высокопоставленных, силовиков)- это не эксперимент по управлению сознанием?
11:23:10 14-01-2025
не знаю чем там цру занималось
но когда люди по звонку фугуют деньги на "безопасный счет" и при этом еще кредиты оформляют и говорят три цифры с оборота карты - это или коллективная одномоментная дебилизация или схема.
может и гипноз конечно, а может отложенные последствия короновируса )))
ну что уже лет пять дуреет народец - это факт
11:41:07 14-01-2025
Гость (11:23:10 14-01-2025) не знаю чем там цру занималосьно когда люди по звонку фу... Люди не верят банковской системе. Потому и стараются спасти свои несчастные копейки горбом заработанные а не украденныые на газе нефти лесе
13:41:51 14-01-2025
Гость (11:23:10 14-01-2025) не знаю чем там цру занималосьно когда люди по звонку фу... Да больше .. годков 35.
15:22:58 14-01-2025
Гость (11:23:10 14-01-2025) не знаю чем там цру занималосьно когда люди по звонку фу... Доверчивые и наивные люди были и будут всегда в любой стране, проблема не в людях, проблема в государстве, главная функция государства защищать своих граждан, в том числе наивных, больных, глупых и т.д.
11:23:41 14-01-2025
психотронное оружие в сша начали разрабатывать после крушения летающей тарелки в роузвеле в 1946 году. На борту они обнаружили аппаратуру и пульты управления без кнопок но в головах инопланетян не было чипов что было странно. ЦРУ предположило что кораблем управляли мыслью. Без интерфейса
А также нашли остатки пленных людей захваченных пришельцами без кандалов. Что опять же предполагало контроль мысленный.
Тогда некий профессор Лаботом начал эксперименты над буйными умалишенными делая им спецоперацию - скальпель вводили в мозг через нос и разрубали перемычку между полушариями. Потом это стало называться ЛАБОТОМИЯ. И была введена массово везде. Преступники превращались в добрых людей овощей. Потом начались эксперименты как написано в статье с гипнозом и кодированием.
КГБ хватилась только тогда когда боевой товарищ и соратник Фиделя Кастро после отпускной поездки по миру в 1975 году попаытался его в упор застрелить и сам застрелиться. Оказывается ЦРУ заменило его личность четырьмя личностями. Первая его вторая и третья убийц натасканных на портрет Кастро а четвертая самоцбийца. С этого началось противодействие. Сегодня ЦРУ создали передатчик массового кодирования толп. Они включили его в киеве и добавили в водопроводную воду вещество и вуаля - майдан и так далее
13:17:31 14-01-2025
холмс (11:23:41 14-01-2025) психотронное оружие в сша начали разрабатывать после крушени... холмс, не смотри РЕН.ТВ, а то умом поедешь окончательно.
11:26:08 14-01-2025
а наши архивы даже времен ВОВ не рассекречивают
11:33:06 14-01-2025
Интересно зачем они рассекретили, чтобы поднять имидж США? Так он и так на недосягаемой высоте
12:47:28 14-01-2025
Гость (11:33:06 14-01-2025) Интересно зачем они рассекретили, чтобы поднять имидж США? Т... сша в этом виде оружия намного обогнали нас. украина -пример использования этого оружия
мозги промываются основательно и надолго - поэтому число сдающихся в плен украинцев не так велико
второй пример это телефонные украинские подразделения по выкачиванию денег из наших граждан с помощью телефона. Методы дистанционного гипноза там вовсю применяются и результат у них по сотне миллионов рублей в день стабильный
не удивлюсь если в этой сфере промывки мозгов у них еще куча новых побед над нами появится. Методов на них кроме полного отключения телефонной связи и интернета просто нет
13:28:12 14-01-2025
холмс (12:47:28 14-01-2025) сша в этом виде оружия намного обогнали нас. украина -приме... Метод простой и практически бесплатный. Первое. Запретить банкам, полиции и другим организациям звонить гражданам на личные телефоны. В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСЫЛАТЬ СМССС ПРЕДЛОЖЕНИЕМ или почтовое письмо. Чтобы человек был оповещен и далее сам следовал в банк, полицию и т.п. для выяснения вопроса. Все должны знать, что не имеют права т звонить из банка, полиции, госуслуг, сотовые операторы. Что любой позвонивший , представившийся сотрудником банка и т.п. – мошенник. Второе. Отвечать только на известные номера. Тоже риск подмены, но бывает реже, так как технически сложнее.
13:04:16 14-01-2025
дайте мне новую Теорию Заговора!?
те которые я знал раньше, уже все исполнились!... ©
13:09:06 14-01-2025
неосуществлённые военные проекты США
ищите да обрящете
13:13:57 14-01-2025
а всё началось с Товистокского института человеческих отношений!
и докатилось до навязчивой рекламы образа жизни и пандемии кавида...!
14:06:33 14-01-2025
Из интересного в тех исследованиях - документально зафиксированные случаи, всего более 1000, когда только научившиеся говорить дети озвучивали детали прошлой жизни, с такими подробностями, которые невозможно списать на случайные детские фантазии.
Хочется верить в колесо Сансары, а не в полном небытие после смерти.
Если интернет не брешет.
14:30:55 14-01-2025
Гость (14:06:33 14-01-2025) Из интересного в тех исследованиях - документально зафиксиро... не переживайте! не брешит!