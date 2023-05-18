Расслабься и получи удовольствие. Как в Барнауле лечат зубы, показывая пациентам кино
Выпить какао в ожидании приёма, "пожамкать" сквиш, чтобы снизить стресс, а во время манипуляции врача посмотреть кино – так лечат зубы в Барнауле
18 мая 2023, 07:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxLGD75
Зубная боль – одна из самых неприятных, с которыми приходится сталкиваться человеку. А ещё она всегда приходит не вовремя. У корреспондента amic.ru Елены зуб заныл посреди рабочего дня. Чтобы не запускать процесс, решила не откладывая идти за помощью. Клиника "Актика" – в центре Барнаула, обещают принять, пожалеть и вылечить. Едем.
Терем-теремок с современной начинкой
Старинный деревянный особняк с высоким крыльцом и резными наличниками на окнах. Это точно стоматологическая клиника? Сверяюсь с навигатором. Да. Вот и над крыльцом вывеска – "Актика".
Вхожу и замираю: стильный ресепшн, уютные диванчики, тёплые апельсиновые цвета и никакого запаха больницы или лекарств. Напряжение сразу спадает.
Администратор оформляет медицинскую карту и просит заполнить анкету. На такое количество вопросов в клинике мне пришлось отвечать впервые.
"Зубы – это очень важно, нужно учесть множество факторов", – кивает на моё удивление девушка.
А когда предложили выпить какао перед приёмом, возникло ощущение, что я не в клинике, а в гостях у добрых знакомых.
Документы заполнены, и я прохожу в лечебный кабинет. Врач выясняет причину обращения, а я оглядываюсь: кабинет – словно космический корабль: несколько экранов, разнообразная аппаратура и потрясающее стоматологическое кресло.
Первичная консультация включает в себя и томографию ротовой полости.
"С её помощью мы составим точное представление о состоянии ваших зубов, причём в объёмном изображении и на любой глубине", – поясняет доктор. Это же исследование показывает и состояние челюстных суставов и гайморовых пазух: ведь иногда под зубную боль маскируются другие заболевания.
Расслабиться и получать удовольствие
После томографии все снимки моментально отображаются на мониторе врача. Мы вместе их изучаем. И вот неприятные сюрпризы: в одном из не так давно пролеченных зубов под пломбой снова развивается кариес, а другой, с виду крепкий, – прямой кандидат на удаление.
"Смотрите, на корнях сразу две большие кисты. Они могут "сыграть" в любой момент. Зуб придётся удалять. Эти снимки мы покажем хирургу-имплантологу, проведём консилиум с другими специалистами и, скорее всего, вам удастся поставить имплант практически мгновенно после удаления зуба", – успокаивает врач.
На зуб со вторичным кариесом она советует надеть коронку.
"Это тоже делается быстро, иногда даже за один день. У нас в этом же здании есть своя зуботехническая лаборатория, где мы делаем и коронки, и протезы", – говорит доктор.
Но это потом. А сейчас мы приступаем к лечению больного зуба.
Спинка кресла мягко опускается и прямо перед глазами на потолке телевизор. По желанию вам включат мультики, кино или музыкальные клипы.
На глазах – специальные очки, чтобы светильники на потолке не раздражали.
Волнуетесь? Вот вам мягкий сквиш, жамкайте на здоровье, расслабляйтесь и получайте удовольствие.
А доктор в это время специальным аппаратом фотографирует мои зубы: такие "фотосессии" во время лечения проводятся несколько раз и помогают контролировать процесс.
Качество в комплексе
Во время осмотра врач рассказывает, почему нужно убирать зубной камень и отчего от зубного налёта не избавиться обычной щёткой.
"На первый взгляд работы немного – эмаль практически целая, есть налёт, а кариес только начинает развиваться", – говорит доктор.
И приступает к манипуляциям. Сначала – обезболивание. Двойное: гелем-анестетиком смазывает десну, чтобы инъекция с препаратом была безболезненной. Для меня это важно: однажды у стоматолога я, испугавшись боли, рефлекторно сжала зубы, погнула иголку и поранила десну. А тут и не больно, и не страшно.
Затем с помощью коффердама доктор отделяет область больного зуба. Это специальный латексный платок, который не позволяет слюне попадать на область лечения.
А дальше я внимательно смотрела телевизор на потолке и удивлялась, почему доктор часто спрашивает, хорошо ли я себя чувствую.
Больной зуб оказался тоже не прост: под "практически целой эмалью" – обширная зона поражения кариесом.
"Так бывает часто, – объясняет врач. – Ткани зуба гораздо мягче эмали и разрушаются быстрее, если в ней возникает хоть небольшое повреждение".
А потом надо мной навис микроскоп.
"С помощью микроскопа я смотрю, вся ли площадь зуба очищена от поражения. Вот, надо ещё немного убирать. А обычным глазом это незаметно. И получается, что мы могли бы запломбировать зуб, в котором ещё есть очаги кариеса", – говорит доктор.Контроль с помощью микроскопа проводят во время лечения несколько раз.
Рядом с микроскопом над креслом возвышается ещё один аппарат – визиограф. Очень важный прибор при лечении зубных каналов.
"С помощью этого аппарата мы контролируем процесс очистки и лечения каналов. Аппарат выводит изображение на два экрана – мне и ассистенту, и мы видим все изгибы канала, понимаем, полностью ли его прочистили, попало ли лекарство куда нужно. И так далее. Всё видно сразу, поэтому никаких сюрпризов в виде недолеченных каналов ваши зубки вам не преподнесут", – объясняет врач.
Здесь же находится и аппарат для отбеливания зубов. Получается, в одном месте можно получить практически все услуги в комплексе. А это значит, что каждый пациент может быть уверен: он уйдёт с качественно пролеченными и красивыми зубами. Как я.
А детям зубы тут лечат?
Лечат. Для маленьких пациентов в "Актике" отвели целый этаж. Тут есть яркая зона ожидания, красочный кабинет, игрушки и тоже монитор, чтобы малыш смотрел мультики во время процедур и не скучал.
Что ещё особенного есть в "Актике"?
"Актика" – стоматология полного цикла. Тут оказывают полный спектр услуг, начиная от глубинной диагностики с помощью томографа и заканчивая изготовлением коронок и протезов.
В клинике работают все необходимые специалисты: терапевты, хирург, ортодонт, ортопед, детский стоматолог.
Методы исследования и оборудование – современнейшие. Помимо томографа и рентгена, здесь есть и миограф, который покажет баланс работы мышц зубочелюстной системы пациента. Аксиография помогает установить причину хруста или щелчков в челюсти.
Имплантацию в клинике могут провести даже в том случае, если у пациента недостаток костной ткани. Для этого в "Актике" проводят костные пластики по разным методикам, которые подбираются в зависимости от клинического случая.
А ещё до начала лечения пациент может выбрать свою будущую улыбку. Доктор предлагает различные варианты формы и цвета зубов, а пациент их виртуально "примеряет" и выбирает то, что понравилось.
В общем, здесь могут многое: и от кариеса избавить, и коронку за день изготовить, и сложное протезирование сделать. За 18 лет работы "Актики" больше 12 тысяч пациентов убедились в этом на собственном опыте.
ООО "Спектра"
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста
Комментарии в эфире