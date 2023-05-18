Расслабься и получи удовольствие. Как в Барнауле лечат зубы, показывая пациентам кино

Выпить какао в ожидании приёма, "пожамкать" сквиш, чтобы снизить стресс, а во время манипуляции врача посмотреть кино – так лечат зубы в Барнауле

18 мая 2023, 07:30, ИА Амител 4CQwVszH9pSapxLGD75

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Зубная боль – одна из самых неприятных, с которыми приходится сталкиваться человеку. А ещё она всегда приходит не вовремя. У корреспондента amic.ru Елены зуб заныл посреди рабочего дня. Чтобы не запускать процесс, решила не откладывая идти за помощью. Клиника "Актика" – в центре Барнаула, обещают принять, пожалеть и вылечить. Едем.

Терем-теремок с современной начинкой

Старинный деревянный особняк с высоким крыльцом и резными наличниками на окнах. Это точно стоматологическая клиника? Сверяюсь с навигатором. Да. Вот и над крыльцом вывеска – "Актика".

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Вхожу и замираю: стильный ресепшн, уютные диванчики, тёплые апельсиновые цвета и никакого запаха больницы или лекарств. Напряжение сразу спадает.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Администратор оформляет медицинскую карту и просит заполнить анкету. На такое количество вопросов в клинике мне пришлось отвечать впервые.

"Зубы – это очень важно, нужно учесть множество факторов", – кивает на моё удивление девушка.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

А когда предложили выпить какао перед приёмом, возникло ощущение, что я не в клинике, а в гостях у добрых знакомых.

Документы заполнены, и я прохожу в лечебный кабинет. Врач выясняет причину обращения, а я оглядываюсь: кабинет – словно космический корабль: несколько экранов, разнообразная аппаратура и потрясающее стоматологическое кресло.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Первичная консультация включает в себя и томографию ротовой полости.

"С её помощью мы составим точное представление о состоянии ваших зубов, причём в объёмном изображении и на любой глубине", – поясняет доктор. Это же исследование показывает и состояние челюстных суставов и гайморовых пазух: ведь иногда под зубную боль маскируются другие заболевания. Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Расслабиться и получать удовольствие

После томографии все снимки моментально отображаются на мониторе врача. Мы вместе их изучаем. И вот неприятные сюрпризы: в одном из не так давно пролеченных зубов под пломбой снова развивается кариес, а другой, с виду крепкий, – прямой кандидат на удаление.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

"Смотрите, на корнях сразу две большие кисты. Они могут "сыграть" в любой момент. Зуб придётся удалять. Эти снимки мы покажем хирургу-имплантологу, проведём консилиум с другими специалистами и, скорее всего, вам удастся поставить имплант практически мгновенно после удаления зуба", – успокаивает врач.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

На зуб со вторичным кариесом она советует надеть коронку.

"Это тоже делается быстро, иногда даже за один день. У нас в этом же здании есть своя зуботехническая лаборатория, где мы делаем и коронки, и протезы", – говорит доктор. Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Но это потом. А сейчас мы приступаем к лечению больного зуба.

Спинка кресла мягко опускается и прямо перед глазами на потолке телевизор. По желанию вам включат мультики, кино или музыкальные клипы.

На глазах – специальные очки, чтобы светильники на потолке не раздражали.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Волнуетесь? Вот вам мягкий сквиш, жамкайте на здоровье, расслабляйтесь и получайте удовольствие.

А доктор в это время специальным аппаратом фотографирует мои зубы: такие "фотосессии" во время лечения проводятся несколько раз и помогают контролировать процесс.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Качество в комплексе

Во время осмотра врач рассказывает, почему нужно убирать зубной камень и отчего от зубного налёта не избавиться обычной щёткой.

"На первый взгляд работы немного – эмаль практически целая, есть налёт, а кариес только начинает развиваться", – говорит доктор.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

И приступает к манипуляциям. Сначала – обезболивание. Двойное: гелем-анестетиком смазывает десну, чтобы инъекция с препаратом была безболезненной. Для меня это важно: однажды у стоматолога я, испугавшись боли, рефлекторно сжала зубы, погнула иголку и поранила десну. А тут и не больно, и не страшно.

Затем с помощью коффердама доктор отделяет область больного зуба. Это специальный латексный платок, который не позволяет слюне попадать на область лечения.

А дальше я внимательно смотрела телевизор на потолке и удивлялась, почему доктор часто спрашивает, хорошо ли я себя чувствую.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Больной зуб оказался тоже не прост: под "практически целой эмалью" – обширная зона поражения кариесом.

"Так бывает часто, – объясняет врач. – Ткани зуба гораздо мягче эмали и разрушаются быстрее, если в ней возникает хоть небольшое повреждение".

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

А потом надо мной навис микроскоп.

"С помощью микроскопа я смотрю, вся ли площадь зуба очищена от поражения. Вот, надо ещё немного убирать. А обычным глазом это незаметно. И получается, что мы могли бы запломбировать зуб, в котором ещё есть очаги кариеса", – говорит доктор.Контроль с помощью микроскопа проводят во время лечения несколько раз. Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Рядом с микроскопом над креслом возвышается ещё один аппарат – визиограф. Очень важный прибор при лечении зубных каналов.

"С помощью этого аппарата мы контролируем процесс очистки и лечения каналов. Аппарат выводит изображение на два экрана – мне и ассистенту, и мы видим все изгибы канала, понимаем, полностью ли его прочистили, попало ли лекарство куда нужно. И так далее. Всё видно сразу, поэтому никаких сюрпризов в виде недолеченных каналов ваши зубки вам не преподнесут", – объясняет врач.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Здесь же находится и аппарат для отбеливания зубов. Получается, в одном месте можно получить практически все услуги в комплексе. А это значит, что каждый пациент может быть уверен: он уйдёт с качественно пролеченными и красивыми зубами. Как я.

А детям зубы тут лечат?

Лечат. Для маленьких пациентов в "Актике" отвели целый этаж. Тут есть яркая зона ожидания, красочный кабинет, игрушки и тоже монитор, чтобы малыш смотрел мультики во время процедур и не скучал.

Фото: предоставлено кли никой "Актика"

Что ещё особенного есть в "Актике"?

"Актика" – стоматология полного цикла. Тут оказывают полный спектр услуг, начиная от глубинной диагностики с помощью томографа и заканчивая изготовлением коронок и протезов.

В клинике работают все необходимые специалисты: терапевты, хирург, ортодонт, ортопед, детский стоматолог.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

Методы исследования и оборудование – современнейшие. Помимо томографа и рентгена, здесь есть и миограф, который покажет баланс работы мышц зубочелюстной системы пациента. Аксиография помогает установить причину хруста или щелчков в челюсти.

Имплантацию в клинике могут провести даже в том случае, если у пациента недостаток костной ткани. Для этого в "Актике" проводят костные пластики по разным методикам, которые подбираются в зависимости от клинического случая.

Фото: amic.ru/ Екатерина Смолихина

А ещё до начала лечения пациент может выбрать свою будущую улыбку. Доктор предлагает различные варианты формы и цвета зубов, а пациент их виртуально "примеряет" и выбирает то, что понравилось.

В общем, здесь могут многое: и от кариеса избавить, и коронку за день изготовить, и сложное протезирование сделать. За 18 лет работы "Актики" больше 12 тысяч пациентов убедились в этом на собственном опыте.

ООО "Спектра"

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